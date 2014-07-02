Turbininis antgalis apmušalams
Praktiškas antgalis su besisukančiu oru valdomu šepetėliu. Ypač kruopščiai valo minkštus baldus ir tekstilės paviršius. Idealiai tinka pašalinti augintinio plaukus. Darbinis plotis: 160 mm
Praktiškas turbininis apmušalų antgalis su oro valdomu besisukančiu šepečiu, pakeliantis kilimo plauką. Tokiu būdu dulkių siurblys lengviau pasiekia ir išvalo nešvarumus. Kruopščiai ir giliai išvalo kušetes, apmušalus, sofas ar tekstilinius paviršius ir akimirksniu pašalina augintinių plaukus bei trupinius net ir mašinoje.
Savybės ir privalumai
Turbiniai, besisukantys šepečiai
- Sunkesniam purvui iš audinių šalinti, pavyzdžiui, gyvūnų plaukus.
- Puikiai surenka gyvūnų plaukus.
- Efektyviai surenka purvą ir iš ilgo plauko kilimų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 165 x 67
Pritaikymo sritys
- Apmušalai
- Transporto priemonės salonui
- Automobilių sėdynės