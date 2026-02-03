Siurblys su vandens filtru DS 6

Dulkių siurblys su inovatyvia vandens filtro technologija, užtikrina gaivų, iki 99,5% išvalytą siurbiamą orą. Ypatinga nauda ne tik alergiškiems.

Dulkių siurblys DS 6 su vandens filtru ne tik kruopščiai išvalo grindis, bet ir užtikrina gaivų, iki 99,99% išvalytą siurbiamą orą bei daug malonesnę vidaus patalpų aplinką. Skirtingai nuo įprasto dulkių siurblio su filtro maišeliu, naujai sukurto dulkių siurblio DS 6 su vandens filtru pagrindą sudaro natūrali vandens srovė, kuri dideliu greičiu cirkuliuoja filtre. Dulkių dalelės kartu su siurbiamu oru patenka į vandens sūkurį, kuriame yra atskiriamos ir nusodinamos. Rezultatas - išskirtinai gaivus bei švarus oras.

Savybės ir privalumai
Siurblys su vandens filtru DS 6: Daugiapakopė oro filtravimo sistema, kurią sudaro novatoriškas vandens filtras, plaunamas variklio filtras ir HEPA13 filtras (EN1822:1998)
Sulaiko 99.95% dulkių siurbiamame ore Švaresnis ir gaivesnis patalpos oras bei malonesnė aplinka Tinka alerginėmis ligomis sergantiems žmonėms
Siurblys su vandens filtru DS 6: Išimamas vandens filtras
Lengva pripildyti ir išvalyti
Siurblys su vandens filtru DS 6: Praktiška parkavimo padėtis
Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu. Sandėliavimas taupant erdvę
Elektros energiją taupantis variklis
  • Siurbia taip pat efektyviai kaip ir 1400 W galingumo siurblys
  • Mažas energijos suvartojimas
Automatinis elektros laido suvyniojimas
  • Greitas, patogus elektros laido suvyniojimas paspaudus mygtuką
Priedų saugojimas ant įrenginio
  • Tvarkingai saugomi bei nesunkiai pasiekiami specialioje talpoje
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Nominali galia (W) 650
Vandens filtras (l) 2
Veikimo spindulys (m) 10,2
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Spalva Balta
Svoris (be priedų) (kg) 7,5
Svoris (su pakuote) (kg) 10,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 532 x 289 x 344

Komplektacija

  • Siurbimo žarnos ilgis: 2.1 m
  • Teleskopinis siurbimo vamzdis: Chromuotas
  • Perjungiamas sauso siurbimo grindų antgalis
  • Plyšių antgalis
  • Baldų apmušalų antgalis
  • HEPA filtras: HEPA 13 filtras
  • Antiputintojas
  • Variklio apsaugos filtras

Įranga

  • Praktiška parkavimo padėtis
  • Priedų saugojimas ant įrenginio
Siurblys su vandens filtru DS 6
Pritaikymo sritys
  • Kietosios grindų dangos
  • Kilimai
  • Tekstiliniai paviršiai
  • Koridoriai
  • Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
Priedai
Valymo priemonės
DS 6 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.