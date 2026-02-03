Siurblys su vandens filtru DS 6
Dulkių siurblys su inovatyvia vandens filtro technologija, užtikrina gaivų, iki 99,5% išvalytą siurbiamą orą. Ypatinga nauda ne tik alergiškiems.
Dulkių siurblys DS 6 su vandens filtru ne tik kruopščiai išvalo grindis, bet ir užtikrina gaivų, iki 99,99% išvalytą siurbiamą orą bei daug malonesnę vidaus patalpų aplinką. Skirtingai nuo įprasto dulkių siurblio su filtro maišeliu, naujai sukurto dulkių siurblio DS 6 su vandens filtru pagrindą sudaro natūrali vandens srovė, kuri dideliu greičiu cirkuliuoja filtre. Dulkių dalelės kartu su siurbiamu oru patenka į vandens sūkurį, kuriame yra atskiriamos ir nusodinamos. Rezultatas - išskirtinai gaivus bei švarus oras.
Savybės ir privalumai
Daugiapakopė oro filtravimo sistema, kurią sudaro novatoriškas vandens filtras, plaunamas variklio filtras ir HEPA13 filtras (EN1822:1998)Sulaiko 99.95% dulkių siurbiamame ore Švaresnis ir gaivesnis patalpos oras bei malonesnė aplinka Tinka alerginėmis ligomis sergantiems žmonėms
Išimamas vandens filtrasLengva pripildyti ir išvalyti
Praktiška parkavimo padėtisGreitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu. Sandėliavimas taupant erdvę
Elektros energiją taupantis variklis
- Siurbia taip pat efektyviai kaip ir 1400 W galingumo siurblys
- Mažas energijos suvartojimas
Automatinis elektros laido suvyniojimas
- Greitas, patogus elektros laido suvyniojimas paspaudus mygtuką
Priedų saugojimas ant įrenginio
- Tvarkingai saugomi bei nesunkiai pasiekiami specialioje talpoje
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Nominali galia (W)
|650
|Vandens filtras (l)
|2
|Veikimo spindulys (m)
|10,2
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|532 x 289 x 344
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.1 m
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Chromuotas
- Perjungiamas sauso siurbimo grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- HEPA filtras: HEPA 13 filtras
- Antiputintojas
- Variklio apsaugos filtras
Įranga
- Praktiška parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Tekstiliniai paviršiai
- Koridoriai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
Priedai
Valymo priemonės
DS 6 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.