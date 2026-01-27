Siurblys su vandens filtru DS 6 Plus
Dulkių siurblys su naujoviška vandens filtravimo technologija, kurios dėka tiekiamas išvalytas oras iki 99,95%. Tinka visiems – ne tik alergiškiems.
DS 6 Premium Plus dulkių siurblys su vandens filtru ir ne tik užtikrina kruopščiai išvalytas grindis, užtikrina iki 99,95 % švaresnį išfiltruotą orą. Tai pastebimai pagerina oro kokybę, o kartu ir švaros jausmą patalpoje. Skirtingai nuo įprasto dulkių siurblio su filtro maišeliais, DS 6 Premium Plus dulkių siurblys su vandens filtru remiasi natūralia vandens jėga, kuri filtre sukasi dideliu greičiu. Įsiurbti nešvarumai turi praeiti pro vandens sūkurį, kuris labai efektyviai jį išfiltruoja iš oro daleles ir sulaiko jas vandenyje. Rezultatas – tyras, nepaprastai švarus išstumiamas oras.
Savybės ir privalumai
Daugiapakopė oro filtravimo sistema, kurią sudaro novatoriškas vandens filtras, plaunamas variklio filtras ir HEPA13 filtras (EN1822:1998)Sulaiko 99.95% dulkių siurbiamame ore Švaresnis ir gaivesnis patalpos oras bei malonesnė aplinka Tinka alerginėmis ligomis sergantiems žmonėms
Išimamas vandens filtrasLengva pripildyti ir išvalyti
Praktiška parkavimo padėtisGreitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu. Sandėliavimas taupant erdvę
Elektros energiją taupantis variklis
- Siurbia taip pat efektyviai kaip ir 1400 W galingumo siurblys
- Mažas energijos suvartojimas
Automatinis elektros laido suvyniojimas
- Greitas, patogus elektros laido suvyniojimas paspaudus mygtuką
Priedų saugojimas ant įrenginio
- Tvarkingai saugomi bei nesunkiai pasiekiami specialioje talpoje
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Nominali galia (W)
|650
|Vandens filtras (l)
|2
|Veikimo spindulys (m)
|10,2
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|532 x 289 x 344
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.1 m
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Chromuotas
- Perjungiamas sauso siurbimo grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- HEPA filtras: HEPA 13 filtras
- Antiputintojas
- Turbo antgalis
- Variklio apsaugos filtras
Įranga
- Praktiška parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Tekstiliniai paviršiai
- Koridoriai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
Priedai
Valymo priemonės
DS 6 Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.