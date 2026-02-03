Siurblys VC 3
VC 3 dulkių siurblys su daugiaciklone technologija ir permatoma, plaunama nešvarumų talpa - leis jums sutaupyti, kadangi nebereikės pirkti šiukšlių maišelių.
Kompaktiškas VC 3 daugiaciklonis dulkių siurblys leidžia jums siurbti nenaudojant dulkių maišelių, todėl sutaupote, kadangi nebereikia pirkti maišelių dulkėms talpinti. Permatoma šiukšlių talpa leidžia jums iš karto pamatyti, kada ji prisipildo ir kada ją reikia ištuštinti. Be to, su šiais įrenginiais išvengiama nemalonių kvapų, kuriuos gali skleisti dulkių siurbliai su maišeliais - o tai įvertins kiekvienas. Dėl kompaktiško dydžio, VC 3 puikiai tinka daugeliui butų ar mažesnių namų. Komplekte taip pat yra antgalis plyšiams ir šepetys baldams, todėl jūs kruopščiai išvalysite ir siaurus tarpus, ir jautrius paviršius lygiai taip pat kaip ir grindis ar kilimus. HEPA filtro dėka net ir mažiausi nešvarumai, tokie kaip žiedadulkės ar alergenų dalelės, yra patikimai susiurbiami.
Savybės ir privalumai
Daugiaciklonė technologijaNebereikia nuolat keisti filtrų maišelių ir pirkti brangių keičiamų maišelių Nešvarumų konteineris paprastai išvalomas vandeniu
HEPA 13 filtrasPatikimai filtruoja net smulkiausią purvą, kaip žiedadulkes ir kitas alergizuojančias daleles Švarus išpučiamas oras – sveikai gyvenamajai aplinkai
Nuimamas grindų antgalisPapildomi priedai nepriekaištingam kiekvieno namų kampelio valymui
Parkavimo padėtis
- Greitas ir saugus įrenginio parkavimas pertraukų tarp darbų metu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Nominali galia (W)
|700
|Nešvarumų konteinerio talpa (l)
|0,9
|Garso lygis (dB(A))
|76
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|388 x 269 x 334
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.5 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Metalas
- HEPA filtras: HEPA 13 filtras
- Grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Baldinis šepetys
Įranga
- Perjungiamas sauso siurbimo grindų antgalis
- Praktiška parkavimo padėtis
- Automatinis elektros laido suvyniojimas
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Jautrūs paviršiai
Priedai
VC 3 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.