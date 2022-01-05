Indaplovės valymas
Anksčiau turėti indaplovę savo namuose buvo prabanga. Šiais laikais ji yra įpastas pagalbininkas kiekvienuose namuose. Norint užtikrinti, kad indaplovė veiktų kuo ilgiau, turite ją reguliariai valyti. Pasinaudokite pateiktais Kärcher patarimais ir gudrybėmis kad jūsų indaplovė veiktų kuo ilgiau.
Kodėl valyti indaplovę reikia reguliariai ?
Indaplovė yra puiki pagalbininkė, kasdieniame gyvenime, dažniausiai ramiai atliekanti savo darbą niekam netrukdydama. Tačiau, laikui bėgant, joje susikaupia maisto likučiai ir kalkių apnašos. Dėl jų indaplovėje gali imti daugibtis bakterijos ir pelėsis, kurie, gali net pakenkti sveikatai. Jei pastebite, kad indai neišplaunami tinkamai, tai yra požymis, kad indaplovę reikia valyti. Indaplovę būtina išvalyti tada, kai ima sklisti nemalonus kvapas ir nešvarumų sankaupos.
Indaplovės filtro valymas
Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, tai išimti indaplovės filtrą. Filtras apsaugo nuotekų siurblį, todėl jis yra ta vieta, kur kaupiasi maisto likučiai ir kitos atliekos, kurios ilgainiui gali trukdyti vandeniui nutekėti. Kad galėtumėte jį išvalyti, išimkite, vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis, ir išvalykite nešvarumus. Filtrą paprastai galima nuplauti rankomis, naudojantis indų plovimo šepečiu bei šiek tiek indų ploviklio arba acto, o tada vėl įdėti atgal į įrenginį. Išimdami ar keisdami filtrą, laikykitės gamintojo nurodymų. Kai kuriose indaplovėse yra integruoti keletas filtrų.
Indaplovės vandens purkštuvų valymas
Vandens purkštuvai paskirsto vandenį indaplovėje plovimo ciklo metu, todėl turi būti tikrinami bent kartą ar du per metus. Paprastai purkštuvus nuimti labai paprasta, tačiau prieš ardant patartina paržiūrėti gamintojo instrukcijas, kaip tai padaryti teisingai. Purkštuvai turi mažus purkštukus, kuriuos gali užkimšti maisto likučiai arba kalkių apnašos. Kad vanduo galėtų netrukdomas tekėti iš angų. Išvalykite skylutes dantų krapštuku ir tekančiu vandeniu. Tada vėl sudėkite purkštuvus atgal į indaplovę.
Indaplovės tarpinių valymas
Guminės indaplovės tarpinės užtikrina, kad plovimo ciklo metu nepratekėtų vanduo. Tarpinių grioveliai sudaro idealią terpę veistis bakterijoms ir pelėsiams, todėl jas reikia reguliariai valyti. Tarpines galima valyti acto pagrindo valikliu.o tai daryti garų valytuvu dar lengviau. Karšti garai efektyviai pašalina bakterijas ir riebalų pagrindo nešvarumus. Kad tarpinių nepažeistumėte, garus naudokite kelių centimetrų atstumu nuo jų.
Indaplovės nukalkinimas buitinėmis priemonėmis
Be fizinio komponentų valymo, kartas nuo karto indaplovę reikėtų ir nukalkinti, nukalkinimas atliekamas, paleidžiant plovimo ciklą, indaplovei esant tuščiai. Tam yra specialių valymo priemonių, tačiau nukalkinti lengva naudojant buitines priemones. Norėdami nukalkinti, ant tuščios indaplovės dugno pabarstykite 1–2 šaukštus maistinės sodos arba kepimo miltelių. Į miltelių skyrių supilkite apie 20 ml acto esencijos, tada nustatykite indaplovę taip, kad ji veiktų aukščiausia galima temperatūra be išankstinio plovimo programos. Jei pirminio plovimo išjungti negalima, acto esenciją taip pat galima pilti į įšilusią mašiną tiesiai po pirminio plovimo. Svarbu, kad maistinė soda ir actas tiesiogiai nesusimaišytų, nes jie savo darbą atlieka efektyviau veikdami atskirai. Šie ingredientai ne tik nukalkina indaplovę, bet turi ir antibakterinį poveikį. Vietoj acto esencijos taip pat galite panaudoti ir puodelį acto, kurį reikia supilti į mašiną jai įšilus. Norėdami pasiekti patį geriausią rezultatą, įpylę acto, išjunkite indaplovę 1 valandai, kad padidintumėte sąlyčio laiką. Baigę procedūrą, palaukite, kol indaplovė atvės, kad nepasklistų aitrūs acto garai.
Kaip alternatyvą galima naudoti citrinos rūgštį
Iš esmės, indaplovę galima nukalkinti ir naudojant citrinų rūgštį, tačiau, pasirinkus šį būdą, reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Esant aukštai temperatūrai, citrinų rūgštis jungiasi su kalkėmis ir todėl susiformuoja kalcio citratas, kurį labai sunku pašalinti. Norėdami pašalinti kalkes, į 2 litrus šalto vandens supilkite maždaug 10 valgomųjų šaukštų citrinų rūgšties. Nustatę pačią žemiausią galimą temperatūrą, paleiskite tuščią indaplovę. Kai tik indaplovėje pasklis vanduo, sustabdykite programą ir supilkite vandens ir citrinų rūgšties mišinį. Uždarykite indaplovę ir palikite 1 valandai, tada vėl paleiskite programą. Palyginus su actu arba acto esencija, šio metodo privalumas yra malonus citrusinių vaisių kvapas.
Kalkių apnašų prevencija
Kad kalkių apnašos netaptų jūsų indaplovės problema, gali padėti kasdienės prevencinės priemonės. Kai plaunate normaliu indų plovimo režimu, į stalo įrankių skyrių įdėkite porą išspaustų citrinos puselių. Taip sumažinsite kalkių formavimosi riziką bei užtikrinsite malonų aromatą, pasklisiantį iš indaplovės išimant švarius indus.