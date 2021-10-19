Kanalizacijos vamzdžių valymas be cheminių priemonių
Duše ar vonioje blogai nuteka vanduo? O gal iš virtuvės kriauklės sklinda nemalonus kvapas? Privalote veikti nedelsdami. Jei jūsų namuose kemšasi kanalizacija, nereikia iš karto griebtis cheminių priemonių. Pateikti patarimai ir buitinės priemonės padės pašalinti nešvarumų sankaupas vamzdžiuose, nekenkiant aplinkai, bei jų pagalba išvengsite kamščių susidarymo rizikos.
Kanalizacijos vamzdžių valymas: kas tikrai veikia
Riebalai ir maisto likučiai virtuvėje, muilas, kūno priežiūros priemonės ir plaukai vonioje – nuotekų vamzdžiais kasdien teka įvairios atliekos, kurios, laikui bėgant, sąlygoja apnašų formavimąsi vamzdyne. Jei jų reguliariai nevalysite, vamzdžiuose susidariusios sankaupos užkimš vamzdžius ir vanduo nebegalės nutekėti.
Parduotuvių lentynos nukrautos granulėmis, skysčiais ir stipriai veikiančiomis putomis, žadančiomis akimirksniu išvalyti jūsų vamzdžius. Tačiau galiausiai šie cheminiai valikliai dažnai turi tik vieną poveikį – nuotekų vamzdžiai užsikemša visiškai. Tačiau užsikimšus praustuvės ar kriauklės vamzdžiams, neskubėkite iš karto griebtis vamzdžių valiklio – išvalyti užsikimšusias nuotekų angas ir vamzdžius padės ir daugelis patikrintų buitinių priemonių.
Kanalizacijos vamzdžių valymas buitinėmis priemonėmis
Parduotuvėse parduodamos vamzdžių valymo priemonės dažnai pasižymi labai stipriu poveikiu ir kenkia aplinkai bei sveikatai. Jei nuotekų vamzdis nevisiškai užsikimšęs ir vanduo lėtai nuteka, padės ne tik garų valytuvas, bet ir natūralios buitinės priemonės, kurios taip pat yra ir aplinką tausojanti alternatyva nuosėdoms pašalinti. Pačios veiksmingiausios buitinės priemonės yra:
- Actas ir kepimo milteliai: į užsikimšusį nuotekų vamzdį įberkite 4 valgomuosius šaukštus kepimo miltelių ir ant jų užpilkite pusę stiklinės (apie 100 ml) acto esencijos. Šios abi priemonės sukelia cheminę reakciją. Kai tik putojimas liausis, nupilkite nuotekų angą verdančiu vandeniu, taip visiškai išvalydami nuotekų vamzdį.
- Actas su natrio bikarbonatu, kitaip maistine: kaip alternatyva kepimo milteliams gali būti naudojamas natrio bikarbonatas buitiškai dar vadinamas soda. Į nuotekų vamzdį suberkite 4 valgomuosius šaukštus sodos, tada juos užpilkite puse puodelio acto esencijos ir praėjus reakcijos laikui nupilkite karštu vandeniu.
Kanalizacijos vamzdžių valymas garų valytuvu
Kanalizacijos vamzdžiams valyti puikiai tinka ir garų valytuvas. Naudojant stipraus garų srauto ir temperatūros derinį, net ir labiausiai įsisenėję bei riebalinės kilmės nešvarumai ištirpsta todėl yra pašalinami vos per kelias sekundes. Garai pasiekia ir sunkiai prieinamas vietas. Jie pašalina nedidelius kamščius bei nemalonius kvapus.
Kaip atlikti valymą garais:
- Nukreipkite smulkių detalių valymui skirtą antgalį (garų purkštuką) į nuotekų angą ir paleiskite garus. Tuo pat metu virš nuotekų angos laikykite mikropluošto šluostę, kad apsisaugotumėte nuo pašalintų nešvarumų.
- Užtikrinkite, kad valymo metu garų srove nepažeistumėte plastikinių dalių, nes aukšta temperatūra gali įtakoti pažeidimus.
Patarimas
Virtuvių ir vonios kambarių nuotekų vamzdžius garais reikia valyti reguliariai. Taip išvengsite nuosėdų ir nemalonių kvapų. Smulkių detalių valymui skirtą antgalį taip pat galite naudoti ir praustuvės bei kriauklės išleidimo angai be vargo valyti.
Kai niekas neveikia – pompa ir lanksčioji spiralė išspręs problemas
Kamščiai dažniausiai susidaro sifone, t. y. U formos vamzdyje po nuotekų anga. Todėl, jei vamzdyje susidaręs kamštis, rekomenduojame į pagalbą pasitelkti pompą. Pompos sukurtas kintantis slėgis pašalina plaukų, riebalų bei maisto likučių sąlygotų nešvarumų kamščius. Kai naudojate pompą, ją uždėkite ant nuotekų ištekėjimo angos, per vidurį, ir stipriai spauskite žemyn link praustuvės arba kriauklės dugno. Į kriauklę prileiskite tiek vandens, kad jis visiškai apsemtų pompą, tada pumpuokite žemyn - aukštyn, pompos neiškeldami iš vandens. Truputį papumpavę, patikrinkite, ar vanduo vėl prateka vamzdžiu. Jei ne, procedūrą kartokite tol, kol vamzdis atsikimš.
Kitos mechaninės priemonės kamščiams šalinti yra valymo žarnos arba nuotekų vamzdžių šepečiai ir (arba) lankstieji lynai. Daugeliu atvejų taip pat yra gana nesudėtinga išimti sifoną ir jį išvalyti atskirai.
Apsauga prieš kamščių susidarymą kanalizacijos vamzdžiuose
Į kasdienę rutiną įtraukę vos keletą papildomų priemonių, galite išvengti kanalizacijos vamzdžių kamščių vonioje ir virtuvėje formavimosi. Pasinaudojami patarimais, išvengsite užsikimšusių vamzdžių savo namuose:
- Išbėgimo angas reguliariai pilkite verdančiu vandeniu – taip nuplaunamos nedidelės nuosėdų sankaupos, todėl vamzdžiai išlieka švarūs;
- Į virtuvės kriauklę nepilkite maisto likučių;
- Praustuvės, dušo ir vonios išbėgimo angas apsaugokite plaukų gaudyklėmis;
- Nubėgimo angų valymą įtraukite į savo valymo rutiną: jei jau naudojate garų valytuvą virtuvėje ir vonios kambaryje, nuotekų vamzdžius galite greitai išvalyti garais. Taip sutaupysite laiko, nes nebereikės intensyviai valyti vėliau, kai susidarys kamščiai.