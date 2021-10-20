Vonios ir dušo priežiūra
Laikui bėgant, duše ir vonioje ant keramikos, plytelių ir dušo kabinos sienelių susikaupia sunkiai įveikiami nešvarumai. Šios muilo putų apnašo“, kaip žinoma, formuojasi iš vandens, kalkių ir muilo mišinio ir paprastai nenusivalo parduotuvėse parduodamais plovikliais. Tačiau, jei pasinaudoję tinkamais įrenginiais ir keliomis gudrybėmis, jas įveiksite be vargo.
Kaip formuojasi muilo likučių nešvarumai?
Muilo putų apnašos formuojasi, kai įprasto muilo riebalų rūgštys reaguoja su kietame vandenyje esančiomis mineralinėmis medžiagomis. Vonioje ar duše naudojant kūno priežiūros priemones, tokias kaip šampūnas bei dušo gelis, šios apnašos palaipsniui kaupiasi, ir plytelių, keramikos, stiklo bei plastikiniai paviršiai pasidengia riebia, kiek blizgia danga. Norint ja atsikratyti, vien vandens neužtenka, o net ir nuvalius įprastais plovikliais, ant paviršiaus dažnai vis tiek lieka riebokas sluoksnis. Geriausias pasirinkimas čia – speciali valymo priemonė. Tačiau jei nenorite naudoti valymo priemonės, įsisenėjusius nešvarumus nuvalysite ir garų valytuvu arba buitinėmis priemonėmis.
Muilo likučių šalinimas garų valytuvu
Muilo likučius ir nešvarumus nuo vonios bei dušo paviršių galima labai lengvai pašalinti karštais garais. Garų valytuvą galima naudoti visų paviršių – net ir akmeninių plytelių – valymui, todėl visą dušo kabiną arba vonią, įskaitant metalo detales, galima išvalyti vienu žingsniu:
- valymui naudokite rankinį antgalį su mikropluošto šluoste, nejautriems paviršiams valyti gali būti naudojamas abrazyvinė mikropluošto šluostė;
- paleidus garų srautą, rankiniu antgaliu trinkite nešvarias plytelių, stiklo paviršių ir keramikos vietas. Tokiu būdu muilo putų apnašos ištirpinamos, o mikropluošto šluostė jas sugeria. Didesniems plotams valyti, kad dar labiau pagreitintumėte procesą, taip pat galite naudoti ir grindų antgalį;
- kad pašalintumėte kalkių apnašas nuo metalo detalių, ją valykite mažu apvaliu šepetėliu, garų srauto pagalba;
- jei reikia, nuotekų vamzdžius taip pat galima valyti garais;
- nuvalę visus paviršius, juos nusausinkite mikropluošto šluoste arba „Window Vac“. Viskas vėl švaru ir blizga!
Veiksmingos buitinės priemonės vonios ir dušo valymui
Veiksminga priemonė kovoti su muilo likučiais yra acto ir indų ploviklio mišinys. Abi priemones sumaišykite su trupučiu vandens ir supilkite į indą arba į buteliuką su purškimo funkcija. Naudodami kempinę arba purškimo buteliuką, paskirstykite ant paviršių acto ir indų ploviklio mišinį ir palikite keletui minučių. Tada, kad pašalintumėte muilo likučius, paviršius pašveiskite ir nuplaukite švariu vandeniu. Stiklo paviršius blizginkite stiklo valikliu arba apnašas šalinkite garais. Metalo detalės dažnai būna jautrios rūgštims, todėl nepalikite mišinio veikti per ilgai, o po to nuplaukite didesniu kiekiu švaraus vandens. Kaip alternatyvą galima naudoti ir citrinų rūgštį. 1 litre vandens ištirpinkite 3–5 valgomuosius šaukštus rūgšties ir šį tirpalą naudokite paviršiams valyti. Citrinų rūgštis geresnis pasirinkimas nei actas, nes yra bekvapė.
Vietoj indų ploviklio taip pat galite naudoti ir kepimo miltelius arba maistinę sodą. Į miltelius įpilkite tiek acto, kad susidarytų pastos kosistencija. Tada pasta padenkite nešvarias vietas ir palikite 10–15 minučių, kad suveiktų. Pavalykite kempine, kad muilo apnašos ištirptų, ir nuplaukite švariu vandeniu.
Atsargiai: akmens plytelės jautrios rūgštims. Todėl jų negalima valyti rūgštinėmis priemonėmis.
em.
Muilo likučių pašalinimas valymo priemone
Muilo putų nešvarumus galima efektyviai pašalinti plovikliu. Tačiau reikia atsiminti keletą dalykų:
- Kad plytelių siūlės neprisigertų valymo priemonės, pirmiausia jas drėgna šluoste reikia sudrėkinti vandeniu.
- Tada, kad valymo priemonės koncentracija neprasiskiestų, nuo plytelių vandens perteklių reikia pašalinti. Tam, galima naudoti Window Vac.
- Minkšta, nebraižančia kempinėle arba šveitikliu užtepkite šarminį ploviklį (neskiestą) ant paviršiaus ir palikite 3–5 minutes, kad suveiktų. Tada paviršių dar kartą pašveiskite. Kaip alternatyvą galite naudoti ir sanitarinį valiklį, kuris taip pat efektyviai šalina muilo apnašų nešvarumus.
- Nuplaukite švariu vandeniu, kad pašalintumėte visus ploviklio likučius.
Lengva atsisaugoti: kaip išvengti muilo ir kalkių sankaupų
Kalkių apnašų šalinimo vonios kambaryje nereikėtų atidėlioti. Jei reguliariai valote, turite atsižvelgti į keletą aspektų. Šie patarimai padės išvengti muilo apnašų sankaupų:
- kiekvieną kart išsimaudę duše ar vonioje, nuplaukite visus paviršius šaltu vandeniu. Taip pašalinsite muilo likučius;
- po kiekvienų maudynių dušo kabinos ar vonios sienas nusausinkite šluoste, dušo paviršių nubrauktuvu arba Window Vac, kad nešvarumų likučiai bei kalkių apnašos net nepradėtų formuotis;
- jei jūsų dušo kabina su užuolaida, nusimaudę ją nukratykite bei išdžiovinkite;
- kad kalkių apnašos nesikauptų ant metalo detalių, jas patartina nusausinti mikropluošto šluoste.
Be to, taip išvengsite pelėsio atsiradimo drėgnose patalpose.