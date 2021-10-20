Tualeto valymas
Švari tualeto patalpa yra vienas pagrindinių dalykų, norint išlaikyti švarius namus, tačiau jo valymas – vienas iš nemėgstamiausių namų ruošos darbų. Pasirinkę tinkamus metodus ir pasinaudoję patarimais, išlaikysite tvarką ir higieninę švarą.
Įprasti nešvarumai: kalkių apnašos ir šlapimo likučiai
Kaip ir vonios kambaryje, laikui bėgant, kalkių nuosėdos kaupiasi ir tualetuose. Sunkiausiai pašalinami nešvarumai yra šlapimo akmenys, besiformuojantys iš šlapimo ir kalkių likučių. Šlapimo akmenys kaupiasi unitazo pakraščiuose ir ant keramikinio apvado paviršių. Tualete esantys nelygūs paviršiai kaupia kitokio tipo nešvarumus ir bakterijos, todėl susidaro geltonai rudos dėmės. Neįsisenėjusias apnašas galima nesunkiai pašalinti šepečiu. Jei tualeto šepetį naudosite reguliariai, geriausia kiekvieną kartą pasinaudoję tualetu, sunkiai pašalinami šlapimo akmenys nesusidarys, o tai ypač svarbu, jei vanduo kietas.
Kokią valymo priemonę naudoti kalkių apnašoms ir šlapimo akmenims šalinti?
Nepaisant reguliaraus valymo, vis tiek formuojasi apnašos? Jums pagelbės valymo priemonės. Kalkių apnašos ir šlapimo akmenys yra mineraliniai nešvarumai todėl gali būti šalinami naudojant rūgštinio pagrindo valymo priemones (kurių pH < 7). Todėl parduotuvėse parduodamų unitazų valiklių pH yra ypač žemas, tai reiškia, kad jie yra labai aukšto rūgštingumo. Užpilkite ploviklio ir, laikydamiesi gamintojo instrukcijų, palikite, reakcijos laikui. Tada nušveiskite šepečiu – toks valymo būdas padeda pašalinti įsisenėjusias apnašas. Galiausiai keletą kartų nuskalaukite, kad visiškai pasišalintų ploviklio ir nešvarumų likučiai.
Patarimas:
Prieš valydami, unitazo dangtį ir sėdynę pakelkite aukštyn, taip išvengste aptaškymo.
Klozeto valymas buitinėmis priemonėmis
Klozetą taip pat galima valyti ir naudojant buitines priemones. Ypač populiarus pasirinkimas yra skalbimo milteliai, kurie dėl jų sudėtyje esančių vandenį minkštinančių ir balinančių medžiagų puikiai šalina kalkių apnašas ir šlapimo akmenis. Tiesiog pabarstykite unitazo vidų skalbimo milteliais, palikite maždaug 15 minučių, kad suveiktų, tada valykite tualeto šepečiu. Galiausiai nuskalaukite ir jūsų tualetas spindės kaip naujas.
Kita populiari buitinė priemonė – acto ir maistinės sodos mišinys. Norėdami jį išbandyti, į unitazą supilkite ir paskleiskite pusės litro acto ir 2–3 valgomųjų šaukštų sodos mišinį. Vietoj maistinės sodos galite naudoti ir 100 ml acto esencijos arba kepimo miltelius. Palikite mišinį maždaug 15 minučių, kad suveiktų, tada šveiskite šepečiu. Taip pašalinsite kalkių apnašas ir šlapimo akmenis. Taip pat galima naudoti ir kolą (gėrimą) arba dantų protezų valymo tabletes, tačiau šias buitines priemones turėsite palikti veikti ilgiau – maždaug 30 minučių.
Švelnūs valikliai - išorės valymui
Unitazo išorės ir sėdynės bei dangčio švarai palaikyti pakanka unitazo išorinį paviršių valyti drėgna šluoste ir švelnia plovimo priemone. Valymo metu nereikėtų mechaniškai šveisti, taip galite pažeisti jautrius paviršius. Taip pat patariama vengti didelės koncentracijos valymo priemonių, kurių sudėtyje yra chloro arba rūgščių – jos gali įtakoti spalvos pokyčius. Spalvos pakeitimui taip pat įtakos gali turėti ir kalkių apnašos bei šlapimo akmenys. Norint, kad sėdynė išliktų švari ir nepakeistų spalvos ilgą laiką, tai užtikrintti padės tik reguliarus valymas.
Apsauga nuo kamščių
Maisto likučių, plaukų ir higieninių paketų negalima mesti į tualetą, nes jie gali užkimšti nuotekų vamzdžius. Popierinių servetėlių bei popierinių virtuvinių rankšluosčių taip pat negalima mesti į klozetą, nes, skirtingai nei tualetinis popierius, jie vandenyje netirpsta. Jei užsikimšo nuotekų vamzdžiai, jums prireiks pompos arba lanksčiosios vamzdžių valymo spiralės. Blogiausiu atveju jums pagelbės specialistai.