GYVATVORIŲ FORMAVIMO PATARIMAI: PAPRASTAI IR GREITAI
Daugelis kasdienių dalykų skamba labai paprastai, tačiau pasigilinus jie tampa ne tokie paprasti kaip atrodo, todėl pradėjus dirbti kyla daug klausimų. Ši taisyklė tinka ir gyvatvorių formavimui. Neturint žinių, gyvatvorių priežiūra ir tiesių formų formas gali tapti iššūkiu teisiogine to žodžio prasme. Trumpai tariant, verta išmokti gyvatvorių formavimo meno! Skaitykite pateiktus patarimus ir gudrybes, kaip teisingai ir lengvai formuoti gyvatvores.
Kontrolinis sąrašas: viskas, ką reikia žinoti nuo pirmo žvilgsnio
Koks yra tinkamas laikotarpis formuoti gyvatvorę? Kokius sodo įrankius naudoti gyvatvorėms prižiūrėti? Kaip nupjauti gyvatvorę, kad ji būtų gražių formų? Daug daug klausimų – štai atsakymai. Šie punktai veiks kaip kontrolinis sąrašas, ar viskas puošta ateinančiam gyvatvorių pjovimo sezonui.
Formavimo laikotarpis – kada pradėti karpyti gyvatvores? Iš esmės gyvatvorių priežiūrai tinka pavasaris ir ruduo. Šiais metų laikais nei per šilta, nei per šalta, todėl nupjautos galūnės ir daigai gali ataugti idealiai. Gyvatvorė gali būti formuojama birželio mėnesį. Gyvatvorės pjovimo dažnumas priklauso nuo gyvatvorės augalo rūšies. Kai kurie augalai, pavyzdžiui, ligustras ar paprastasis klevas, auga greičiau nei kitų rūšių gyvatvorės, todėl gali reikėti pjauti du kartus per metus. Kartą per metus nukirpti pakanka tujas, kukmedžius ar vyšninis lauras.
Sodo įrankiai ir saugus darbas – kokie įrenginiai tinka? Priklausomai nuo gyvatvorės tipo ir norimo pjovimo modelio, reikia daug įvairių sodo įrenginių. Čia pagrindinis prioritetas yra jūsų pačių saugumas. Būtina apsauganti avalynė, pirštinės ir apsauginiai akiniai. Pjovimo įrankio ašmenys turi būti pagaląsti, kad kirptų tiksliai. Kalbant apie darbo saugumą ir efektyvumą, patartina naudoti akumuliatorines gyvatvorių žirkles. Jei gyvatvorė yra kelių metrų aukščio, puikiai pasitarnaus šakų pjūklas.
Gyvatvorių priežiūra – į ką dar reikia atsižvelgti? Gyvatvores reikėtų pjauti kasmet, nes ilgesni laiko tarpai tarp pjovimų ir dėl to atsirandantys pernelyg radikalūs pjūviai pažeis augalus. Jei diena karšta, gyvatvorės pjauti nepatartina, nes priešingu atveju nupjautos šakos gali sudžiūti. Be to, reguliari gyvatvorių priežiūra padeda pašalinti galimai pažeistas šakas ir kiek įmanoma atjauninti pažeidimus. Idealiu atveju prieš įsigydami augalą turėtumėte pasidomėti auginimo sąlygomis ir kitais priežiūros patarimais.
Gyvatvorių pjovimo pagrindai: apie gyvatvorių kirpimą, įrankius ir patarimus, kaip gražiai formuoti gyvatvorę
Beveik pasiruošę pradėti! Lieka vienintelis klausimas, kaip geriausia formuoti gyvatvorę. Čia viskas priklauso nuo tinkamos pjovimo technologijos. Kad gyvatvorę suformuoti pavyks taip, kaip norisi, didelę reikšmę turi ir pjovimo įrankio pasirinkimas.
Trapecija ir stačiakampis: kokią gyvatvorės formą pasirinkti?
Populiariausi yra trapecijos ir stačiakampio formų formavimas. Pastarosios tinka lapuočių medžiams (ligustrams, vyšnioms, laurams, skroblams). Ypač populiari forma yra trapecijos forma. Čia gyvatvorė atjauninama nupjaunant viršų, kad saulės šviesa tolygiai kristų ant gyvatvorės. Tačiau gyvatvorės per daug nutrumpinti nereikėtų, nes kitaip gali atsirasti negražių gyvatvorės šakų išdžiuvimų. Taigi profesionalus patarimas yra toks: nupjaukite tik tiek, kiek ant šakų matosi lapija.
Įrankiai
Kokybiška gyvatvorių priežiūra priklauso nuo naudojamų sodo įrankių. Jei gyvatvorių žirklių ašmenys neišgaląsti, tai gali gali turėti įtakos augalų pažeidimui. Deimantiniu būdu galąsti įrankiai yra optimaliausias pasirinkimas. Kai naudojama netinkama įranga tai gali kelti naudotojui pavojų. Pavyzdžiui, jei gyvatvorė yra kelių metrų aukščio, turėtumėte pagalvoti apie akumuliatorinio šakų pjūklo įsigijimą. Tai ne tik saugiau, bet ir veiksmingiau bei mažina nugaros apkrovą.
Norėdami atlikti tobulus pjūvius, vis daugiau sodo mylėtojų naudoja akumuliatorines gyvatvorių žirklėmis. Priešingai nei tradiciniai elektriniai prietaisai, šiuolaikiniai pjovimo įrankiai veikia be laido, o ilgai veikiančių akumuliatorių dėka.
Be to, modernūs akumuliatoriniai gyvatvorių pjovimo įrenginiai turi daug privalumų, leidžiančių patogiai dirbti beveik visose darbo padėtyse. Jie užtikrina:
- Pjovimo funkciją storesnėms šakoms
- Ergonomiškos, besisukančios rankenos užtikrina saugų darbą visose padėtyse
- Pjovimo šlavimo priedas, skirtas pjauti nukritusias atliekas
- Ašmenų apsauga, apsauganti nuo pažeidimų
- Reguliuojamą pjovimo galvutę aukštoms gyvatvorėms
Viskas priklauso nuo technologijos! Tiesi gyvatvorė virvelės dėka.
Jei paklausite sodininko profesionalo, kaip suformuoti gražią gyvatvorę, kad ji būtų tiesi it styga, atsakymas bus toks: be virvelės nepavyks! Tai labai paprasta. Ištempkite virvę išilgai gyvatvorės viršaus. Orientacinė linija turi būti pritvirtinta ne prie gyvatvorės, o, pavyzdžiui, prie dviejų strypų ar stulpų, kad virvė būtų stabili. Ji turi būti tokiame aukštyje, kokiame norite, kad būtų gyvatvorės viršaus pjovimo linija. Orientacinė pjovimo linija turi būti įtempta, kad pjaunamas viršus būtų lygus.
Teisingas gyvatvorės pjovimas: tobula gyvatvorė penkiais žingsniais
1. Įtempta virvė - tiesiam paviršiui
Pjovimo virvė turėtų būti įtempta kad gyvatvorės viršus būtų tiesus. Prieš pradėdami kirpti, visada turėtumėte patikrinti, ar gyvatvorėje nėra paukščių lizdų.
2. Vertikalus pjovimas
Dabar gyvatvorė tolygiais judesiais pjaunama iš apačios į viršų. Rekomenduojame retkarčiais žengti žingsnį atgal, kad pamatytumėte, ar vis dar pjaunate lygiagrečiai. Dėmesio: Lapuočius medžius su didesniais lapais geriau pjauti rankiniu būdu, nes naudojant elektrines gyvatvorių žirkles lapai gali būti pažeidžiami ir numirti. Taigi šioje vietoje: Mažiau yra daugiau! Nupjaukite tik tiek, kiek reikia, kad būtų galima matyti žalią lapiją.
3. Horizontalus pjovimas
Ypač didelės koncentracijos reikalauja paviršiaus pjovimas. Pjovimo įrankis turi būti pastatytas tiesiai virš ištemptos linijos. Ypač kai naudojamos kopėčios, šis darbo etapas turi būti atliktas atsargiai ir su susikaupimu. Profesionalus patarimas: naudojant šakų pjūklą su reguliuojama pjovimo galvute nupjausite tiksliai taip kaip norėsite.
4. Detalės
Kai suteikiama pagrindinė gyvatvorės forma, gyvatvorių žirklėmis galite sutelkti dėmesį į detales ir suteikti gyvatvorei galutines formas. Po pjovimo proceso pabaigos, įrankius reikia išvalyti ir sutepti.
5. Priežiūra
Idealiu atveju po kiekvieno naudojimo turėtumėte įrenginį patikrinti, ar jis nepažeistas ir ar nėra susikaupusių nešvarumų. Jei yra susikaupusių nešvarumų, juos galima pašalinti drėgna kempine ir kietu šepečiu. Reguliariai tikrinkite, ar visi įrenginio komponentai nėra atsilaisvinę. Gyvatvorių žirklių pjovimo peilius rekomenduojama reguliariai galąsti dilde, kad būtų išlaikytas geras pjovimo efektyvumas. Taip pat rekomenduojama pašalinti susidariusius nešvarumus šalinant galandimo akmeniu. Tie kurie nenori šlifuoti pjovimo peilių patys, šį darbą gali patikėti specialistams. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – peilis turi būti nupoliruotas tinkama alyva (pvz., Ballistol alyva), kad nesusidarytų rūdys.
6. Gyvatvorių atliekų utilizavimas
Pirma darbas, po to malonumai – prieš džiaugiantis atliktu darbu, reikia susitvarkyti darbo vietą - atliekas utilizuoti. Kiekvienas turintis smulkintuvą, gali be vargo susmulkinti atliekas, taip jas paruošti kompostavimui arba tolesniam perdirbimui. Akumuliatoriniu pjūklu susmulkinsite, net ir storas šakas.