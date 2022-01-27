Tvenkinių valymas: patarimai švariam vandeniui
Išpuoselėtas tvenkinys sode daro sodą jaukesnį, tačiau norint patrauklaus akiai vaizdo, jį reikia reguliariai prižiūrėti ir kruopščiai valyti. Juk ši vieta suteikia augalams ir gyvūnams sveiką aplinką, tik tada kai tik yra prižiūrima. Su tvenkinio valymo patarimais rezultatas bus garantuotas.
Tvenkinio valymas: kada ir kaip?
Sodo tvenkinį reikia kruopščiai išvalyti bent du kartus per metus – pavasarį ir rudens pabaigoje.
Rudenį tvenkinį turėtumėte paruošti žiemai. Taip yra todėl, kad nukritę lapai, augalų likučiai ar negyvi vabzdžiai tvenkinio dugne suformuoja organinę masę, kuriai skaidantis prarandama deguonis. Susiformavus ledui ir esant mažai vandens cirkuliacijai, tai gali lemti deguonies trūkumą, gyvūnams, tokiems kaip žuvys ir varlės. Štai kodėl prieš žiemą svarbu kruopščiai išvalyti sodo tvenkinį, pašalinti purvą ir užtikrinti sveiką ekosistemą.
Po žiemos tvenkinyje vėl susikaupia lapai ir augalų likučiai, o dugne – storas purvo sluoksnis. Todėl pavasarį tvenkinius reikia dar kartą išvalyti, išpumpuoti tvenkinio vandenį, išvalyti tvenkinio dugną ir pripumpuoti švaraus vandens. Atlikus šiuos veiksmus telkinys bus idealiai paruoštas vasarai.
Tvenkinio nusausinimas ir augalų perkėlimas
Prieš pradedant valymo procesą, augalai ir gyvūnai, turi būti laikinai perkelti prieš išpumpuojant tvenkinio vandenį. Greičiausiai ir patogiausiai tai padaryti galima naudojant panardinamą nešvaraus vandens siurblį. Jis turi būti panardinamas giliausioje tvenkinio vietoje, kur kaupiasi daugiausiai nešvarumų. Kai tvenkinys ištuštėja, pirmiausia surenkamas purus purvas. Tada dugno paklotą, žvyrą ir didesnius akmenis galima valyti aukšto slėgio plovimo įrenginiu, kad būtų pašalinti likę nešvarumai. Darbai turi būti atliekami su plokščia vandens srove, kad nebūtų pažeistas tvenkinio dugno paklotas. Ypatingai atsargiai reikėtų valyti tvenkinio pakraščius, nes čia nusėda daug nešvarumų. Atlikus valymo darbus su aukšto slėgio plovimo įrenginiu, nešvarų vandenį patogiai galite išpumpuoti iš tvenkinio su panardinamu siurbliu.
Tada patikrinamas dugno paklotas, ar nėra įtrūkimų ir pažeidimų, ir, jei reikia, pataisomas, pavyzdžiui, naudojant tvenkinio pakloto likučius ir vandeniui atsparius PVC klijus. Jei viskas gerai, augalai grįžta į savo vietas, o tvenkinys pripildomas švariu vandeniu.
Ypatingai atsargiai reikia valyti tvenkinį, jei jame gyvena žuvys. Prieš atliekant valymo darbus, jas reikia perkelti į talpas, kur žuvims bus sudarytos panašios gyvenimo sąlygos į tas kuriomis gyvena tvenkinyje, konteineriai turi būti pripildyti taip, kad maždaug trečdalis vandens kiekviename konteineryje būtų tvenkinio vanduo. Taip apsaugomi ir tvenkinio augalai nuo drėgmės trūkumo. Norėdami suteikti jiems papildomą apsaugą, po valymo nepripildykite švaraus vandens į tvenkinį per greitai. Tada tolygiai reguliuojama temperatūra, o medžiagos lengviau nusėda tvenkinio dugne.
Patarimas: naudokite dumblą kaip trąšą
Vandenį, likusį po valymo, ir biologinius likučius, tokius kaip lapai ar žiedadulkės, galima pašalinti specialiais purvo siurbliais arba universaliais dulkių siurbliais. Kai tai daroma, dalis likučių gali likti tvenkinyje, kad būtų skatinamas jo atsinaujinimas. Išsiurbtam purvui taip pat galima rasti praktišką panaudojimo būdą – išdžiovinus jį galima panaudoti kaip trąšą gėlynams.
Apsaugokite jautrius augalus ir žuvis nuo šalčio
Temperatūrai jautrius augalus, tokius kaip vandens hiacintai ar lotoso žiedai, rudenį po valymo nereikėtų grąžinti atgal į tvenkinį, o žiemoti jie turėtų apsaugotame nuo šalčio vandens kibire namuose ar pastogėje. Į tvenkinį jie sugrįžti gali tik pavasarį.
Jei tvenkinyje gyvena žuvys, tvenkinys žiemą turi būti apsaugotas nuo užšalimo, nes dugne susidarančios rūgimo dujos turi pasišalinti. Taip išvengiama žuvų apsinuodijimo ir kartu užtikrinama, deguonies pusiausvyra vandenyje. Galimybės palaikyti dujų pasišalinimą et ir esant šalnoms ir ledui yra įvairios – nuo tvenkinio apželdinimo ilgastiebiais augalais iki ledo šalinimo.
Įrangos apsaugojimas nuo šalčių
Vandens siurbliai neturi likti tvenkinyje per žiemą, nes šalčiai gali juos visiškai sugadinti. Beje, tai taikoma ir aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Jei išvalius tvenkinį jo nebereikia, likusį vandenį reikia išleisti nuimti vandens žarną, kad būtų nutrauktas vandens tiekimas. Tada trumpai – maždaug pusei minutės – paspaudžiamas aukšto slėgio plovimo įrenginio gaidukas, kad iš sistemos būtų pašalintas slėgis ir likęs vanduo. Taip paruoštas jis nebus pažeistas žiemos laikotarpiu ir turi būti saugomas į nuo šalčių apsaugotoje vietoje iki pavasarinio valymo. Todėl aukšto slėgio plovimo įrenginį rekomenduojama laikyti šalčiui atsparioje vietoje, kad nesugadintumėte siurblio.
Tvenkinio priežiūra: reguliarus lapų valymas
Kad tvenkinys išliktų gražus sodo akcentas apskritus metus turėtumėte užtikrinti, kad jis visus metus būtų švarus. Lapus, vandens paviršiuje žaliuosius dumblius ir negyvas augalų atliekas galima be didesnių pastangų pašalinti iš vandens tinklelio pagalba. Virš tvenkinio ištiestas tinklas puikiai apsaugo jį nuo rudenį nukritusių aplinkoje esančių medžių lapų ir šakų.
Dumblių pašalinimas iš tvenkinio
Pirmiausia reikia užkirsti kelią dumblių susidarymui, kad jų nereikėtų šalinti iš tvenkinio. Esminis dumblių susidarymo veiksnys yra maistinių medžiagų kiekis tvenkinyje. Tai galima sužinoti atliekant paprastą pH testą. Jei pH vertė yra tarp 6,8 ir 8,2, t.y. neutrali, tai idealu. Jei jis yra didesnis nei šis (šarminis diapazonas), maistinių medžiagų kiekis padidėja. Taigi dumbliai dauginsis.
Todėl reikėtų užtikrinti, kad tvenkinio sistema nebūtų veikiama tiesioginių saulės spindulių, nes karštis skatina dumblių dauginimąsi. Be to, reikia naudoti kuo mažiau maisto medžiagų turintį tvenkinio gruntą, o pusiausvyrą vandens telkinyje palaikyti padės įvairūs vandens augalai. Kadangi dumbliams augti reikia maistinių medžiagų, kurias jie suriša, todėl dauginimuisi reikalingos maistinės medžiagos pašalinamos, jei augalai reguliariai pjaunami.
Mažiems tvenkiniams reikia daugiau priežiūros nei dideliems tvenkiniams. Didelė biomasė susidaro mažame plote dėl mažesnio vandens gylio ir kiekio. Vasarą greičiau įkaista ir seklūs vandens telkiniai. Aukštesnė vandens temperatūra savo ruožtu lemia didesnį maistinių medžiagų kiekį, prastesnę vandens kokybę ir didesnį dumblių atsiradimą. Tai reiškia, kad kuo didesnis tvenkinys, tuo mažiau priežiūros jam reikia.