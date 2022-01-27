Vejos pjovimas: viskas, ką reikia žinoti
Prasidėjus sodininkystės sezonui – jūsų laukia pavasarinė darbų gausa - tuomet genimi krūmai ir gyvatvorės, pjaunami medžiai. Ypatingą dėmesį turėtumėte skirti vejai, nes pavasarį ir viso šiltojo sezono metu ją reikia intensyviai prižiūrėti, kad išliktų žalia ir išvaizdi visą sezoną. Kokie klausimai ir pagrindinės problemos kyla, kai reikia pjauti veją? Tobulos vejos vadovas.
Penki dažniausiai užduodami klausimai apie vejos pjovimą
Kiekvienas sodininkas mėgėjas žino, kad vos per keletą dienų, veja gali gerokai paaugti. Tačiau pjauti neatsižvelgiant į patarimus ir taisykles, nebūtų protinga. Daugelis patarimų, gali būti tik dalis tiesos, bet kas iš tikrųjų yra tiesa?
Vejos pjovimas vasarą: ar reikėtų pjauti veją, kai karšta?
Tai nepatartina. Karštu ir sausu vasaros periodu veją reikėtų pjauti ne taip intensyviai. Priežastis ta, kad ilgesni žolės stiebai apsaugo žemę ir žolės šaknis nuo per didelio išdžiuvimo ir taip užtikrina sveiką augalų augimą ir vystymąsi.
Vejos pjovimas ir sezonai: nuo kada ir kaip dažnai pjauti veją?
Pirmą kartą veją reikėtų pjauti pavasarį prasidėjus sodo sezonui. Nuo tada veją geriausia pjauti kartą ar du per savaitę iki pat rudens. Žolė ypač greitai auga gegužės – birželio mėnesiais; Šiuo laikotarpiu būtina pjauti veją kartą per savaitę. Žiemą veja neauga dėl šaltos temperatūros, todėl jos pjauti nereikia.
Ar patartina pjauti šlapią veją?
Ne, nereikėtų pjauti drėgnos vejos. Taip yra todėl, kad drėgni žolės stiebeliai nenupjaunami gražiai ir dėl to sulimpa. Dėl to gaunamas netolygus pjovimo rezultatas. Reikia daugiau pastangų, nes pjaunama žolė sulimpa, o ne pasiskirsto arba nesurenkama į nupjautos žolės surinkimo talpą.
Kaip teisingai pjauti veją?
Kad pjovimas būtų tolygus, be ruožų, vejapjove turi būti pjauna užvažiuojant ant anksčiau nupjauto ploto vienu ratu. Šlaitus visada turėtumėte pjauti visada turėtumėte horizontaliai skersai nuolydžio. Taip pjaunant nėra pavojaus susižeisti su vejapjove, jei paslystumėte. Vejos pakraščius galima palikti, o po to iki tobulumo apkarpyti vejos žirklėmis arba akumuliatorine vejos žoliapjove.
Ar nupjauta žolė turėtų būti paskirtsoma ant jos paviršiaus?
Daug diskutuojama problema. Privalumų ir trūkumų yra tiek mulčiuojant ( į Kärcher akumuliatorinių vejapjovių seriją įeina mulčiavimo komplektas), tiek pjaunant veją tradiciniu būdu. Pjovimo mulčiavimo funkcija privalumai – mažiau vejos atliekų, nereikia išnešti pjovimo likučių išmesti ir sunaudojama mažiau trąšų. Bet pjauti reikia dažniau, taip pat galite tai padaryti tik tada, kai žolė yra sausa. Vejos pjovimo tradiciniu būdu privalumai – švariai nupjautas vejos plotas, retesnis pjovimas ir tai, kad nupjautas žolės likučius galima naudoti kaip trąšas gėlėms. Šio metodo trūkumai yra tokie, kad prarandama daugiau maistinių medžiagų, nupjautą veją reikia tręšti ir atsiranda papildomų darbų, kai reikia išmesti pjovimo likučius.
Vejos pjovimas: tinkamas vejos aukštis
Vejos pjovimo aukščio pasirinkimas turi būti ne per trumpas, bet ir ne per ilgas. Laikantis šio principo tampa neaišku, kokio ilgio turėtų būti žolė, kad atrodytų išpuoselėta? Pjaunant per trumpai, pažeidžiami žolės stiebai ir net šaknys – ypač, jei tai daroma sausu ir karštu metų laiku. Ko pasekoje gali atsirasti rudos dėmės. Kitaip tariant didelis kiekis tiesioginių saulės spindulių gali pakenkti. Jei veja per trumpa, ją gali stipriai paveikti saulės spinduliai, dėl ko ji gali susilpnėti ir plintančios piktžolės gali po truputį užgožti veją. Taip gali atsitikti, jei žolė per ilga. Kad veja būtų optimalaus pjovimo aukščio, vejapjoves pjovimo aukštį galima reguliuoti rankiniu būdu.
Trečdalio taisyklė, kitaip dar vadinama vegetaciniu tašku, yra labai svarbi prižiūrint veją. Kuris yra apytiksliai yra žolės stiebo viduryje. Jei žolę pjaunate dažniau, užtruks ilgai, kol žolė atsigaus – sveika žolė vargu ar įmanoma, juo labiau, kad pagausėję saulės spinduliai alina ir nupjautą veją. Ką tai reiškia? Veja visada turėtų būti trumpinama iki trečdalio stiebo aukščio lyginant kurį užaugo. Tai reiškia, kad lieka du trečdaliai, o tai puikiai atitinka atitinkamai rekomenduojamą pjovimo aukštį. Tarkime, kad atostogaujate ir veja paauga iki 15 centimetrų, tuomet reikėtų ją nupjauti tik maždaug penkiais centimetrais, t. y. ne trumpiau kaip 10–11 centimetrų. Eksperto patarimas: Kad veja būtų sveika, geriau pjauti šiek tiek mažiau per vieną kartą, darykite tai reguliariai ir atsižvelgdami į oro sąlygas bei žolės stiebų būklę.
Tolygaus vejos pjovimo aukščio gudrybė – neįeiti į nenupjautos vejos plotus, nes priešingu atveju žolės stiebai pažeidžiami ir iš karto neatsistoja.
Vejapjovė, žoliapjovė ar robotas? Vejos pjovimas pagal poreikius
Daugeliui sodininkų mėgėjų kyla klausimas, kokią sodo įrangą naudojant veja butų tobula. Ar naudoti įprastą vejapjovę su surinkimo krepšeliu, vejapjovę mulčiavimo funkcija, ar 2-in-1 sprendimą, su mulčiavimo rinkiniu (Kärcher įtraukta į komplektą)? Ar tai turėtų būti žoliapjovė – ir jei taip, ar ji turėtų būti akumuliatorinė? Patogus pasirinkimas robotas - vejapjovė, kuri yra visiškai savarankiška, ir perima žolės pjovimo darbus, kol jūs ilsitės. Sena vejapjovė laidinė gali likti sandėlyje, bet pjauti ja veją tikrai nėra smagu – ji yra sunki ir ne tokia galinga! Daug klausimų ir variantų, kurie gali greitai jus suklaidinti.
Prietaiso pasirinkimas priklauso jūsų sodo ir asmeninių poreikių. Vejos pjovimo įrenginys turėtų veikti patikimai. Jei nuspręsite naudoti akumuliatorinius įrenginius, baterija turėtų veikti kuo ilgiau. Taigi tai, kas žinoma kaip ploto našumas (m² vienam akumuliatoriaus įkrovimui vejapjovėms; m., vienam akumuliatoriaus įkrovimui, vejos žoliapjovėms, taip pat žolės ir krūmų žirklėms) nurodo įrenginio veikimo laiką. Našumas gali skirtis priklausomai nuo vejos kokybės. Taip pat turėtumėte turėti omenyje pjovimo plotį ir aukštį. Ypač kalbant apie pjovimo aukštį, tai priklauso nuo to, kokios sąlygos sode. Ar pjaunamos vejos paviršius yra lygus, ar yra netobulumų?
Vejos pjovimo klasika: vejapjovė
Iš esmės galite rinktis tarp elektrinės vejapjovės, benzininės arba akumuliatorinės vejapjovės. Ką rinktis? Šiuolaikinės akumuliatorinės vejapjovės niekuo nenusileidžia benzininėms. Kita vertus, kalbant apie našumą, darbo laiką ir priežiūrą, vis daugiau sodininkų renkasi akumuliatorines vejapjoves. Tai, kad šios turi pranašumą prieš elektrines ir benzinines, galima greitai paaiškinti taip: šios vejapjovės yra ir lengvesnės, ir tylesnės – ir nekelia pavojaus užkliūti, nes jos yra belaidės.
Kalbant apie pjovimą, turėtumėte tiksliai apsvarstyti, kurių savybių nenorite atsisakyti. Ar vejapjovė turėtų būti kuo lengvesnė, kad būtų savaeigė ir įkraunama? Ar ji turėtų būti kompaktiška, taip pat turėtų turėti rankeną skirtą nešiojimui ir patogiai reguliuojamą žolės pjovimo aukštį? Mažiems vejos plotams tinka kompaktiškos 18 voltų vejapjovės, kurių pjovimo plotis siekia iki 36 centimetrų. Jei reikia pjauti didesnius vejos plotus, norint sutaupyti laiko, į pagalbą atskuba 36 voltų įrenginiai, kurių pjovimo plotis siekia iki 46 centimetrų.
Sunkiai pasiekiamos vietos? Jums padės akumuliatorinė vejos žoliapjovė
Tobulų vejos kraštų paslaptis: sunkiai pasiekiamas vejos vietas patogu nupjauti akumuliatorine vejos žoliapjove. Integruotas greitai besisukantis plastikinis valas arba plastikinis peilis, lengvai nupjauna žolę ir piktžoles.
Dėl akumuliatoriaus, žoliapjovės yra labai tylios, o darbo triukšmą galima dar labiau sumažinti naudojant plastikinius peilius. Kalbant apie naudojimą, komplekte esantis pečių diržas, žoliapjovės rankenos ir aukščio reguliavimo funkcijos darbas žymiai palengvėja, ir ji užtikrina patogumą darbo metu.
Kadangi žoliapjovės valas sukasi dideliu greičiu, darbo metu būtina dėvėti apsauginius akinius ir apsaugančią avalynę. Taip pat turėtumėte laikytis atstumo nuo medžių ir dekoratyvinių augalų, taip pat medinių terasų, kad išvengtumėte žalos.
Labai praktiška: parduotuvėje galite įsigyti žoliapjovių valą, jei jis susidėvėjo, ir tokiu būdu gana lengvai pakeisite žoliapjovės valo ritę patys.