SODO BALDŲ VALYMAS: PRIEŽIŪROS PATARIMAI IR GUDRYBĖS
Terasa ar veranda atrodys jaukiai tik tuomet, jei joje bus kažkas, kas ją puošia – sodo baldai! Kad kėdės ir stalai atrodytų kuo geriau, retkarčiais juos reikia išplauti. Tačiau kartais situacija su sodo baldų valymu primena naujametines rezoliucijas. Iš pradžių motyvacijos nors vežimu vežk, o vėliau entuziazmas ima blėsti. Nepaisant to, norint kad sodo baldai tarnautų kuo ilgiau ir atrodytų kuo geriau, juos tikrai reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti.
Į ką reikėtų atsižvelgti valant sodo baldus?
Prieš pradėdami kalbėti apie tai, kokių įrankių ir priežiūros priemonių reikia sodo baldams valyti ir kaip derėtų prižiūrėti įvairias medžiagas, apžvelkime pagrindinę informaciją.
Valyti sodo baldus reikia ne tik tam, kad jie vėl atrodytų kaip nauji, bet ir tam, kad įsisenėję nešvarumai, pavyzdžiui, samanos ar kerpės, nepakenktų medžiagai ir nesutrumpintų baldų tarnavimo laiko. Štai kodėl verta pasiskaityti apie sodo baldų priežiūrą, kad būtumėte informuoti ir galėtumėte užtikrinti savo baldų ilgaamžiškumą.
Sodo baldams valyti gali būti naudojamos šios priemonės:
- plovimo šepetys ir (arba) kempinė, taip pat drungnas vanduo ir plovimo skystis;
- rankinis šepetys, šluota ir kibiras;
- žarna su purškimo antgaliu arba išpurškimo ietimi;
- aukšto slėgio plovimo įrenginys, pvz., su šepečių antgaliais ir valymo priemonėmis;
- žemo arba vidutinio slėgio plovimo įrenginys (akumuliatorinis, kad jį būtų galima transportuoti);
- tinkami apsauginiai drabužiai.
Kada valyti sodo baldus?
Sodo baldus derėtų valyti bent du kartus per metus – pageidautina sodininkystės sezono pradžioje pavasarį ir rudenį, kai ateina laikas paruošti jūsų sodą žiemai. Beje, sodo baldus visada reikia valyti kuomet būna sausas oras. Tuomet kiekvienas baldas turės laiko visiškai išdžiūti ir galės atsiskleisti visų jūsų panaudotų aliejų ar lakų (pvz., mediniams baldams impregnuoti) poveikis.
Jei norite, tikrai galima valyti sodo baldus ir dažniau. Valymo dažnumas gali priklausyti nuo to, iš kokių medžiagų pagaminti baldai, kiek juos veikia oro sąlygos ir kiek jums svarbu, kad jūsų suolai, kėdės, stalai ir kt. baldai atrodytų reprezentatyviai. Jei baldai paliekami lauke ištisus metus, jie bus veikiami įvairių oro sąlygų, tad gali greičiau susitepti, todėl juos reikės valyti dažniau. Rudens ir žiemos mėnesiais verta sodo baldus laikyti sausoje vietoje, pvz., pašiūrėje ar rūsyje.
Sodo baldų valymas: patarimai valant medį, plastiką ir kitas medžiagas
Sodo baldų priežiūros taisyklėse būna ir išimčių. Atsižvelgiant į medžiagą, rekomenduojamos skirtingos valymo priemonės:
Plastikas
Lauke palikti plastikiniai baldai laikui bėgant pageltonuos ir papilkės. Šį pageltimą ir išblukimą galima pašalinti specialiu plastmasės valikliu. Kitaip nei įprastų universalių valiklių, šio tipo ploviklio sudėtyje yra aktyvios nešvarumų šalinimo medžiagos, kuri ypač efektyviai valo plastikinius sodo baldus.
Medis
Skirtingai nuo atsparių medienos rūšių, tokių kaip tikmedis, eukaliptas ar robinija, kurios dėl savo eterinių aliejų yra natūraliai atsparios oro sąlygoms, lakuotiems sodo baldams, pagamintiems iš spygliuočių medienos (pvz., buko ar eglės), įprastai reikia daugiau priežiūros. Visada turėtumėte valyti juos rievių kryptimi ir nenaudoti agresyvių valymo priemonių ir vielinių šepečių. Nesvarbu, ar nuspręsite valyti muilo mišiniu, kurį susimaišėte patys, ar pasirinksite medinių paviršių valiklį specializuotoje parduotuvėje – ištirpusius nešvarumus reikia kruopščiai nuplauti, o tada baldus nupoliruoti sausa šluoste ir apdoroti aliejumi.
Rotangas (pinti baldai)
Šią pinamą, nelygios tekstūros natūralią medžiagą valyti rankomis skudurėliu ar šluoste nėra labai lengva. Atsiradus įtrūkimams, valant rankomis taip pat nesunku įsivaryti rakštį. Be to, nešvarumai gali kauptis pintos medžiagos tarpuose. Tokius baldus galima greitai ir efektyviai išvalyti žemo, vidutinio ar aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Jei naudosite pastarąjį, įsitikinkite, kad naudojate žemo slėgio nuostatą ir laikykite įrenginį atitinkamu atstumu nuo baldų, kad nepažeistumėte jų medžiagos. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, pvz., storas pirštines ir apsauginius akinius. Kadangi rotangas nėra ypač atsparus oro sąlygoms, yra trapus, linkęs į įtrūkimus ir ant jo dažnai atsiranda pilkų dėmių, rudens ir žiemos mėnesiais iš rotango pagamintus sodo baldus geriau padėti į sandėliuką.
Patarimas
Tam, kad rotango baldai išliktų lankstūs, juos kartais galima šiek tiek apipurkšti vandeniu. Tačiau būkite atsargūs, nes dėl per didelio vandens kiekio rotangas gali tapti trapus. Todėl po kruopštaus valymo baldus visada reikia išdžiovinti.
Metalas
Iš metalo pagaminti sodo baldai turėtų tiesiog blizgėti. Valyti juos gana paprasta, nes jų medžiaga tikrai atspari. Greičiausiai metalines kėdes ir suolus išvalysite aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Nešvarumus galima veiksmingai pašalinti naudojant papildomą plovimo šepetį, pritvirtintą prie aukšto slėgio plovimo įrenginio. Taip pat metaliniams baldams valyti galima naudoti įprastą kempinę. Pastebėjus, kad ant baldų susidarė negražių rūdžių dėmių, vienintelis būdas jas pašalinti yra valymas aukšto slėgio įrenginiu.
Audinys
Tam, kad jūsų sodo baldai būtų visiškai švarūs, sėdynes, pagalvėles ir apmušalus reikia plauti. Žiedadulkes ir lapus galima greitai ir lengvai pašalinti rankiniu šepečiu. Bet ką daryti, jei ant baldų ką nors išliejote, kepdami maistą ant grotelių? Tokias riebalų dėmes efektyviausiai galima pašalinti skalbimo mašinoje. Dauguma užvalkalų šone turi užtrauktuką, tad juos galima nuimti. Jei užvalkalas nenuimamas, galima naudoti šepečius, kempines ar šluostes. Tiesiog įpilkite šiek tiek plovimo skysčio ar ploviklio į drungną vandenį ir kruopščiai nušveiskite dėmę, tačiau spauskite ne per stipriai ir valykite sukamaisiais judesiais. Ypač sunkiai pašalinamų dėmių atveju padės universalus dėmių valiklis. Taip pat apmušalus galite valyti higieniškiau, naudodami kilimų valiklį. Geriausia pagalves nuimti ir po kiekvieno naudojimo padėti jas kažkur saugoti, o ne tiesiog leisti joms dėvėtis.
Didelių nešvarumų, dėmių ir papilkėjimų šalinimas
Prieš pradedant valymo procesą, visus sodo baldus reikėtų išnešti iš terasos. Tuomet nešvarumų likučiai nesuteps ką tik išvalytų baldų. O taip tikrai gali nutikti, jei naudosite aukšto slėgio plovimo įrenginį.
Prieš valydami sodo baldus vandeniu, pirmiausia rankiniu šepečiu nuvalykite visas dulkes ir birų purvą. Tuomet, jei nuspręsite valyti sodo baldus nenaudodami aukšto slėgio plovimo įrenginio, sodo stalą, kėdes ir suolus galite nuplauti laistymo žarna. Specialūs antgaliai, pvz., valymo purškimo pistoletas su rotaciniu purkštuku arba įprasti purškimo antgaliai, gali sustiprinti ir sukoncentruoti vandens srovę. Tokiu būdu gana nesunkiai pašalinsite žiedadulkes, dėmes, paukščių išmatas ir vabzdžių liekanas.
Dabar paimkite kempinę arba plovimo šepetį ir kruopščiai nušveiskite paviršius naudodami drungname vandenyje ištirpdytą švelnų muilą arba specialias valymo priemones. Tada nuskalaukite atkibusius nešvarumus, nupoliruokite paviršius sausa šluoste arba leiskite jiems išdžiūti saulėje. Ant medinių baldų galite pastebėti tam tikrų papilkėjusių vietų. Ant šių pažeistų vietų užpilkite specialios papilkėjimą šalinančios priemonės ir palikite ją kelioms valandoms. Tada nuskalaukite švariu vandeniu.
Sodo baldų valymas aukšto slėgio plovimo įrenginiu
Jei valydami sodo baldus norite sutaupyti laiko ir pastangų, savo sodo stalą, kėdes ir suolus galite valyti ir prižiūrėti aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Jei reikia pašalinti labai užsispyrusius nešvarumus, yra daug tinkamų priedų, kuriuos galite pritvirtinti prie įrenginio, pvz., plovimo šepetys. Kartais manoma, kad taip valant išeikvojama daug vandens, tačiau iš tikrųjų yra priešingai. Po greito paviršinio valymo aukšto slėgio plovimo įrenginį galite nukreipti tiesiogiai į vietas, kuriose yra ypač sunkiai pašalinamų dėmių – taip išvalysite sodo baldus nešvaistydami vandens.
Tačiau būkite atsargūs! Ne kiekviena medžiaga gali atlaikyti valymą aukšto slėgio plovimo įrenginiais ir valymo priemonėmis. Mediena yra natūrali medžiaga ir gana jautriai reaguoja į drėgmę bei valymo priemones, priklausomai nuo jos rūšies ir to, kaip ji buvo pagaminta. Sodo baldus, pagamintus iš kietmedžio, pavyzdžiui, robinijos, ąžuolo, tikmedžio ar bambuko, galima lengvai nuplauti aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Tačiau sodų savininkai turėtų būti atsargūs su mediniais baldais, pagamintais iš eglės ar buko, nes per didelis vandens slėgis ar prietaisai gali greitai sugadinti jų paviršių.
Kaip valyti sodo baldus aukšto slėgio plovimo įrenginiu ir tinkamu plovikliu:
- Pirmiausia nuo sodo baldų pašalinkite visus didelius nešvarumus. Tai darydami, galite naudoti įrenginio nuostatas „ŠVELNUS“ („SOFT“) arba „STIPRUS“ („HARD“), kad padidintumėte arba sumažintumėte slėgį. Taip pat galite naudoti įprastą purškimo antgalį ir laistymo žarną.
- Įstatykite aukšto slėgio plovimo įrenginio siurbimo žarną į butelį arba įpilkite ploviklio į baką ir nustatykite puškimo antgalį į „MIX“ padėtį. Taip užtikrinama, kad ploviklio tirpalas darbo metu maišytųsi su vandens srove.
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Užpurkškite valymo priemonės ant sodo baldų žemu slėgiu, palikite maždaug 30 sekundžių ir tuomet kruopščiai nuplaukite atsiskyrusį purvą, naudodami aukšto slėgio nuostatą. Šis procesas gali užtrukti, ypač jei nešvarumai yra gana įsisenėję. Po to, sodo baldus reikia palikti visiškai išdžiūti.
Paskutiniai sodo baldų priežiūros akcentai: kurį valiklį rinktis?
Nešvarius sodo baldus nuvalyti ir pilkus plotus pašalinti kur kas lengviau naudojant specialias priežiūros ir valymo priemones. Naudojama priemonė priklauso nuo medžiagos, kurią valysite. Galite rinktis universalų valiklį arba specialų koncentratą. Pavyzdžiui, mediniams sodo baldams apsaugoti po valymo galima naudoti specialų medienos konservavimo aliejų. Taip užtikrinsite, kad paviršius būtų atsparus aplinkos poveikiui ir kartu apsaugosite medžiagą nuo drėgmės prasiskverbimo. Priežiūros produktai, tokie kaip medinių paviršių valiklis „trys-viename“, yra patogiai įmaišomi tiesiogiai į aukšto slėgio plovimo įrenginio vandens srovę. Su jais sodo baldai bus išvalyti, prižiūrėti ir apsaugoti nuo UV spindulių.
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