Naudojimo patarimai

Čia rasite glaustą ir aiškią valymo sprendimų apžvalgą, suskirstytą temomis. Jei jūsų valymo poreikis čia nepaminėtas, prašome kreiptis į mus.

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Lauke

Autoreinigung

Automobilio valymas

Čia surasite tinkamus prietaisus ir priedus greitam ir kruopščiam automobilio plovimui.

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Terasos valymas

Čia surasite tinkamus prietaisus ir priedus, skirtus valyti terasai, pasibaigus žiemos sezonui.

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Sodo laistymas

Su mūsų sodo siurbliais nuotolinės kontrolės dėka galite visiškai automatiškai laistyti didelį plotą.

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Šlavimas

Atsisveikinkite su šepečiu ir piltuvėliu: su Kärcher šluotomis, takeliai, keliai, privažiavimai ir kiemai gali būti išvalyti iki penkių kartų greičiau.

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Apsamanoję grindiniai

Kärcher rotaciniai antgaliai puikiai tinka apsamanojusiems takų paviršiams nuvalyti.

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Sodo baldų valymas

Mūsų aukšto slėgio plovimo įrenginiai lengvai nuplauna negražias dėmes, atsiradusias ant sodo baldų dėl oro užterštumo arba likusias nuo praėjusios žiemos.

Rohrreinigung

Vamzdžių valymas

Vamzdžių valymo rinkinys puikiai tinka, kai reikia išvalyti užsikimšusius vamzdžius ir lauke, ir viduje.

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Fasadų valymas

Kärcher siūlo puikių namuose naudojamų buities prietaisų. Tačiau per tam tikrą laiką pačiuose namuose susikaupia nešvara - ir šiuo atveju namų pirminį blizgesį gali sugrąžinti Kärcher valymo prietaisai.

Viduje

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Gyvenamųjų patalpų valymas

Švarūs miegamieji ir gyvenamosios patalpos turi labai didelę įtaką jūsų komfortui jūsų namuose. Pasinaudoję tinkamai patarimais, užtikrinsite nuolatinę savo namų švarą minimaliomis pastangomis.

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Valymas garais

Čia rasite įvairių patarimų apie garinių valytuvų naudojimą: lengvai išvalykite virtuves, grindis, plyšius, furnitūrą, vonias, tualetus, langus, veidrodžius ir dar daugiau.

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Lyginimas garais

Dėl pastovaus garų slėgio net storų audinių lyginimas bus lengvas. Tai sumažina lyginimo trukmę iki 50%.

Fensterreinigung

Langų valymas

Kai kalbame apie purvinų langų valymą, Kärcher siūlo puikų sprendimą kiekvienam poreikiui. Susipažinkite su langų valymo prietaisų įvairove.

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Kilimų valymas

Kilimus lengvai išvalysite su tinkamais Kärcher produktais.

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Apmušalų valymas

Plaunantieji Kärcher dulkių siurbliai užtikrina visapusišką apmušalais aptrauktų paviršių švarą.

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Negeriamo vandens tiekimas namų ūkiams

Negeriamo vandens tiekimui namų ūkyje rekomenduojame naudoti mūsų namų ir sodo siurblius.

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Gręžimas, šlavimas, siurbimas

Kur mediena obliuojama, ten drožlės ir turi kristi – būdami valymo profesionalais, Kärcher siūlo pilną asortimentą prietaisų ir naudingų priedų veiksmingam valymui namuose ir aplink.

Bodenpflege

Grindų priežiūra

Čia rasite svarbios informacijos ir daug patarimų apie tai, kaip profesionaliai rūpintis grindimis, taip pat informacijos apie poliravimą, tinkamą priežiūrą ir valymo priemones.

Haustiere

Augintinių mylėtojams

Augintiniai įneša į namus gyvybės. Juos maitiname, jais rūpinamės ir, svarbiausia, juos mylime. Pasinaudodami patarimais ir gudrybėmis, išlaikysite švarius ir tvarkingus savo namus ir augintinį.