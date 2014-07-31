Lyginimas garais
50% greitesnis lyginimas
Su Kärcher garų slėgio lyginimo sistema galite perpus sutrumpinti lyginimo laiką! Kärcher lyginimo lenta turi garų siurbimo ir pūtimo funkcijas. Garų siurbimas prilaiko skalbinį vietoje, o drėgmė yra išsiurbiama. Pūtimo funkcijos pagalba lyginamasis paviršius gali būti išpūstas kaip balionas. Net plonus audinius tai apsaugo nuo raukšlių susidarymo.
Garinio lyginimo stotis SI 2.600 CB ypatingai tinka dideliems skalbinių kiekiams ir užtikrina maksimalų komfortą. Išbandytas ir patikrintas universalus garinis valymo įrenginys SC 2.600 CB ir aktyvioji lyginimo lenta AB 1000 yra puikus derinys aukščiausios klasės lyginimo ir valymo rezultatams pasiekti.
Patarimai optimaliam lyginimui
- Kai lyginate garais, nustatykite didžiausią garinio lygintuvo temperatūrą. Nuolatinis garų išskyrimas apsaugos jūsų skalbinius nuo perkaitimo – nesvarbu, ar medvilnė, šilkas, ar lininis audinys.
- Nelimpantis lygintuvo padas yra specialus priedas: jis apsaugo nuo blizgių dėmių, kai lyginamos tam jautrios ir tamsios medžiagos (pvz., linas). Palaidinių su atspaudais nebereikės išversti prieš lyginant.
- Garų slėgis toks aukštas, kad netgi džinsus užteks lyginti iš vienos pusės. Lėtai ir nestipriai spausdami braukite garinį lygintuvą per gaminį, o garai atliks darbą už jus.
Tinkami prietaisai ir priedai
Lyginimo garu stotis
Dviguba nauda: lyginimas ir valymas garais vienoje vietoje.
Suslėgto garo lygintuvas
Aukštos kokybės suslėgto garo lygintuvas su mažo pasipriešinimo padu iš nerūdijančio plieno ir pasižymintis patraukliu geltonai juodu dizainu.
Nelimpantis lygintuvo padas
Nelimpantis lygintuvo padas suslėgto garo lygintuvui.