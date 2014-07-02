Garo lygintuvas I 6006
Aukštos kokybės garo lygintuvas su lengvai slystančiu, nerūdijančio plieno geltonos/juodos spalvos padu.
Aukštos kokybės garo lygintuvas su lengvai slystančiu nerūdijančio plieno geltonos / juodos spalvos padu. Galima naudoti kartu su Kärcher garo valytuvu. Nuolatinis garų slėgis per puse sumažina lyginimo laiką. Aukštos kokybės garo technologija ir lengvai slystantis padas leidžia lengvai lyginti net ir sunkiausias tekstilės medžiagas. Kärcher garo lygintuvas turi nepertraukiamą garo funkciją, bei garo tiekimo intervalais funkciją.
Savybės ir privalumai
Garo išėjimo angos paskirstytos per visą lyginimo paviršių
- Vienodas garų pasiskirstymas per visą paviršių.
Nuolatinis garų nustatymas
- Nuolatinis garų išleidimas leidžia lengvai ir greitai lyginti didelius tekstilės gaminius, pavyzdžiui, staltieses, patalynę ir pan.
Nerūdijančio plieno padas
- Garų lygintuvas lengvai slysta.
Vienodas garų pasiskirstymas
- Dvigubai trumpesnis lyginimo laikas.
Intervalinis garavimas
- Tiksliniam garo išleidimui.
Temperatūros reguliavimas
- Galima naudoti lyginant įvairius audinius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|297 x 147 x 180
Pritaikymo sritys
- Visi drabužiai, kuriuos galima lyginti