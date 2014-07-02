Nelimpantis lyginimo padas, skirtas I 6006
BE 6006 garo lygintuvas su nelimpančiu aliuminiu padu. Tinka jautrių audinių lyginimui, pvz., šilkui, linui, juodam audiniui, nėriniuotam apatiniam trikotažui arba marškiniams su piešiniais.
Aukštos kokybės garo lygintuvas su lengvai slystančiu nerūdijančio plieno geltonos / juodos spalvos padu. Puikūs lyginimo rezultatai - nuo margintų marškinių iki brangių nėrinių. Nelimpantis lyginimo padas I 6006 garo lygintuvui su lengvai slystančia nerūdijančio plieno pado plokšte saugo jūsų drabužius ir suteikia jums ramybę. Teflono padas puikiai tinka lyginant specialios priežiūros reikalaujančias medžiagas, tokias kaip šilką, liną, juodus drabužius, nėrinius ir marškinius su piešiniais todėl jie atrodo kaip nauji. Puikus sprendimas lyginti be rūpesčių be nublizgintų vietų ar lygintuvo žymių.
Savybės ir privalumai
Garų išleidimo angos ant pado
- Optimalus garų paskirstymas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|285 x 135 x 19