Apmušalų valymas

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Plaunantieji dulkių siurbliai – nuodugniam valymui

Kärcher plaunantieji dulkių siurbliai užtikrina visapusišką kilimo audinio švarą po giluminio valymo. Su slėgiu užpurkšta valymo priemonė giliai įsigeria į kilimą ir tada išsiurbiama kartu su ištirpusiu purvu. Efektyviai pašalina riebalus, purvą ir kvapus.

Plaunančio valymo principas

Plaunančio valymo metu, tos pačios procedūros metu vanduo kartu su valymo priemone yra užpurškiami ir iš karto išsiurbiami kartu su purvu.

Higieniškai švaru

Kärcher plaunantieji valymo prietaisai ne tik idealiai tinka kenčiantiems nuo alergijos, tačiau taip pat puikiai tinka ir namų ūkiams, kuriuose yra naminių gyvūnų.

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Dulkių siurbliai su inovatyvia vandens filtro technologija

Skirtingai nuo dulkių siurblių su filtrų maišeliais, naujasis DS 5.800 dulkių siurblys su vandens filtru remiasi natūralia vandens savybe,
kuris filtre yra sukamas dideliu greičiu. Išsiurbtas purvas yra patikimai išfiltruojamas iš oro leidžiant jį per besisukantį vandenį, kuriame ir jis pasilieka. Rezultatas: išmetamas oras yra ypatingai gaivus ir švarus.

Ypač paprastas vandens filtro išvalymas.

Atskiras vandens filtro dalis tiesiog užtenka praskalauti tekančiu vandeniu – greita ir paprasta.

Tinkami prietaisai ir priedai

Plaunantieji dulkių siurbliai

Visapusiška švara giliai pluošte.

Dulkių siurbliai su vandens filtru

Vandens filtro dėka jis išvalo 99.9% visų oro dalelių.

Turbo apmušalų antgalis

Labai kruopštus apmušalų valymas. Idealiai išvalo naminių gyvūnų plaukus.