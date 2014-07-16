Apsamanojęs grindinys
Apsamanojęs grindinys
Mūsų pavyzdžiai iš praktikos aiškiai parodo, kaip teisingai naudoti aukšto slėgio valymo įrenginius, ir ko reikėtų saugotis jais naudojantis.
O su specialiais priedais, prietaisai gali būti transformuojami į universalius įrenginius, skirtus ardymui vandeniu, vamzdžių, terasų valymui ar tvenkinių išsiurbimui – jūs tikrai atrasite labiausiai sau tinkamus Kärcher įrenginių pritaikymo būdus!
Įsidėmėkite, kad plaunant didžiausias slėgis yra prie pat antgalio purkštuko: tai reiškia, kad sunkiai įveikiamą purvą reikia plauti laikant antgalį arti prie paviršiaus, o nepridžiūvęs purvas ar jautrūs paviršiai yra plaunami labiau atitraukus antgalį.
- Kadangi samanos ne tik suformuoja storą sluoksnį ant grindinių, bet ir išlieka grindinio akmenų porose, rotacinis antgalis naudojamas samanoms pašalinti.
- Jis sukuria besisukančią srovę, kuri sujungia siauros srovės plovimo jėgos ir plokščios srovės padengiamo ploto privalumus.
- Laikykite aukšto slėgio srovę vertikaliai grįstam paviršiui ir lėtai plaukite nuo vieno apsamanojusio krašto apie 20-30 cm į kitą pusę.
- Rotacinio antgalio apsauga nuo purslų (specialus priedas) apsaugos jus nuo atgal tykštančių vandens purslų.
Tinkami prietaisai ir priedai
K 2 Premium Home aukšto slėgio plovimo įrenginys
Lengvesniam purvui.
Apsauga nuo purslų
Apsauga nuo purslų rotaciniams angaliams. Patikimai apsaugo operatorių nuo aptaškymo.