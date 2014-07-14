Vamzdžių valymas
Vamzdžių valymas
Vamzdžių valymas – inovatyvus sisteminis sprendimas iš Kärcher
Nors kartais kamštis susidaro tik vienoje vietoje, tačiau dažniausiai užsikimšęs būna visas nuotekų vamzdynas. Kadangi namų ūkyje taikomos priemonės dažnai negelbsti, čia gali padėti profesionalus Kärcher vamzdžių valymo metodas.
Kaip valomi vamzdžiai ?
Keturios atgal purškiančios aukšto slėgio srovės palengva stumia žarną vamzdyje ir išvalo užsikimšimą. Besikartojančios žymės ir žymėjimo žiedas rodo judėjimą vamzdžiu. Lanksčios 15 m ir 7.5 m ilgio kokybiškos žarnos, sutvirtintos medžiagos pynėmis, ir ypatingai trumpas žalvarinis antgalis užtikrina optimalų judėjimą vamzdžio viduje. Žarna taip pat pasižymi apsauga nuo užsilenkimo, o žalvarinė jungtis – ilga tarnavimo trukme.
Kada reikia valyti vamzdžius?
Nemalonūs kvapai, taip pat ir vonioje, gali būti juntami ypač tada, kai nuotekų vamzdynas yra netvarkingas. Blogiausiu atveju vamzdžiai gali būti užsikimšę taip, kad vanduo ir nuotekos visiškai negali nubėgti.