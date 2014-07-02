PC 20 Stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinys
Latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia aukštou slėgio pagalba. Jis lengvai išvalo ištekėjimus, vamzdžių nepraeinamumus ir latakus.
Išmanus sprendimas du viename, skirtas latakų ir vamzdžių ar nuotekų vamzdžių valymui! Novatoriškas Kärcher latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia aukšto slėgio pagalba. Jis savarankiškai juda per latakus, todėl vartotojui nereikia atlikti šio varginančio darbo stovint ant kopėčių. Latakų ir vamzdžių valymo rinkinyje yra du skirtingi antgaliai: vienas vamzdžių valymo antgalis su keturiais į galą nukreiptomis srovėmis aukšto slėgio antgaliais ir vienas latako valymo antgalis, skirtas greitai pritaikyti tarp skirtingų užduočių. Nepersisukanti žarna su žalvarine jungtimi, kuri užtikrina ilgaamžiškumą. Žarnos ilgis 20m. Nuotekų ir vamzdžių valymo rinkinys tinka aukšto slėgio plovimo įrenginiams nuo K 2 iki K 7.
Savybės ir privalumai
Galingas valymas su aukštu slėgiu
- Efektyvus ir greitas užsikimšusių vamzdžių valymas.
Keturi į galą nukreipti aukšto slėgio purkštukai
- Lengvai juda latakais ir vamzdžiais
Apsauga nuo kilpų susidarymo
- Apsaugo žarną nuo kilpų susidarymo.
Žalvario jungtis
- Ilgas tarnavimo laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|20
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|250 x 340 x 100
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
Pritaikymo sritys
- Kanalizacijos vamzdžių valymui
- Stogvamzdžių valymui
- Stogo latakų valymui
Priedai
PC 20 Stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinys atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.