Aukšto slėgio plovykla K 4 Premium Power Control Home
K4 Premium Power Control plovimo įrenginys komplekte su purškimo pistoletu G 160 Q, purškimo antgaliais ir žarnos rite. Gali būti valdomas mobiliosios aplikacijos „Home&Garden“ pagalba. Komplektuojamas su rinkiniu namams.
Aukšto slėgio įrenginio K 4 Premium Power Control dėka kiekvienas paviršius išvalomas tinkamiausiu slėgiu. Reikiamą slėgį padės rasti konsultantas, integruotas į „Kärcher Home & Garden“ aplikaciją, kurioje gausu praktinių patarimų geriausiems valymo rezultatams pasiekti. Programėlė taip pat siūlo kitas naudingas funkcijas, tokias kaip įrenginio paruošimo darbui nstrukcijas, priežiūros ir taisymo gudrybes, taip pat greitai pasiekiamą „Kärcher Service“ portalą. Norint pasiekti maksimalią kontrolę, slėgio lygį galima nustatyti sukant purškimo antgalį ir patikrinant srovę ant purškimo pistoleto G 160 Q Power Control. Dėl žarnos ritės įrenginio transportavimas yra labai paprastas ir patogus. Rinkinį namams sudaro paviršių valymo antgalis T 5 ir 1 litro talpos akmens masės valiklis, kurie užtikrina didesnį namų ploto išvalymą be purslų. K 4 Premium Power Control esanti Plug 'n' Clean ploviklio sistema, integruota taip, kad valymo priemones būtų lengva pakeisti, teleskopinės rankenos pagalba įrenginį su priedais bei aksesuarais patogu transportuoti ar pastatyti jums patogioje vietoje.
Savybės ir privalumai
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliaisOptimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas. Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai. Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Žarnos ritė patogiam valdymuiAukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą. Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti. Žemas svorio centras saugiai padėčiai net ant nelygių paviršių.
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Novatoriška Kärcher ploviklių buteliukų keitimo sistema.
- Greitam ir patogiam ploviklių naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
- Kärcher plovikliai padidina valymo efektyvumą, apsaugo ir tausoja paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,8
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|12
|Svoris (su pakuote) (kg)
|18
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|414 x 306 x 588
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 160 Q Power Control purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
