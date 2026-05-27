Aukšto slėgio plovykla K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
K 4 Premium Power Control aukšto slėgio plovimo įrenginys su G160 Q Power Control pistoletu ir žarnos rite. Galima naudoti su Home & Garden programėle. Su Home Kit priedais ir šepečiu.
Naudojant K 4 Premium Power Control aukšto slėgio plovimo įrenginį kiekvieną paviršių galima valyti pasirinktu slėgiu. Kad tinkamai pasirinkti slėgį, į Kärcher Home & Garden programėlę integruotas mobilus konsultantas, kuris padeda praktiniais patarimais kiekvienoje valymo situacijoje ir atliekant valymo užduotį - kad valymo rezultatai būtų puikūs. Programėlėje taip pat rasite ir kitų naudingų patarimų, pavyzdžiui, prietaiso surinkimo instrukciją, techninius parametrus ar priežiūros sąlygas. Išpurškiamo vandens slėgį galima reguliuoti pasukant purškimo antgalį ir spaudžiant G 160 Q Power Control pistoleto gaiduką. Patogi aukšto slėgio žarnos suvyniojimo ritė paprastam prietaiso naudojimui. Į komplektą įeina Home Kit priedų rinkinys su T5 terasų antgaliu ir 1 l akmens ir fasadų valiklio, skirto didesnių plotų valymui be purslų, Plug 'n' Clean ploviklių sistema, leidžianti lengvai keisti vieną ploviklį kitu, teleskopinė rankena transportavimui ir saugojimo padėtis, užtikrinanti, kad visi priedai būtų po ranka. Į komplektą įeina modernus aukšto slėgio plovimo šepetys WB 150 Power Brush švelnių paviršių valymui be purslų: žiemos sodai, garažo vartai, motociklai, lauko baldai ir kt.
Savybės ir privalumai
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliaisOptimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas. Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai. Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Žarnos ritė patogiam valdymuiAukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą. Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti. Žemas svorio centras saugiai padėčiai net ant nelygių paviršių.
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Novatoriška Kärcher ploviklių buteliukų keitimo sistema.
- Greitam ir patogiam ploviklių naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
- Kärcher plovikliai padidina valymo efektyvumą, apsaugo ir tausoja paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Vardinė imamoji galia (kW)
|1,8
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|12
|Svoris (su pakuote) (kg)
|18,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|414 x 306 x 588
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Plovimo šepetys WB 150
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 160 Q Power Control purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
Priedai
Valymo priemonės
K 4 Premium Power Control Anniversary Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.