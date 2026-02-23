Aukšto slėgio plovykla K 7 Smart Control Flex WSK
K 7 Smart Control Flex WSK aukšto slėgio plovimo įrenginys su „PremiumFlex“ žarna ir „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoletu tinka net ypač sunkiai šalinamiems nešvarumams valyti visuose namuose.
Tiesiog prijunkite „K 7 Smart Control Flex WSK“ aukšto slėgio plovimo įrenginį prie „Kärcher Home & Garden“ programėlės išmaniajame telefone per „Bluetooth“. Programėlėje galima rasti daug kitų naudingų funkcijų, pavyzdžiui, įrenginių surinkimo ir priežiūros instrukcijų bei „Kärcher“ aptarnavimo portalą. Dar vienas praktiškas įrenginio komponentas – padidintos galios režimas ir „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna. Slėgio lygius galima nustatyti ant „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoleto su LCD ekranu arba programėlėje pasinaudojus mobiliuoju konsultantu. Kiti įrenginio komponentai: „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalis, su kuriuo galima atlikti daugybę įvairių darbų nenaudojant kitų purkštuvų, „Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema ir aukštos kokybės aliumininė teleskopinė rankena, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis ypač patogi priedams laikyti, kad juos būtų lengva pasiekti. Į komplektą įeina žarnų rinkinys, kurį sudaro 10 m „PrimoFlex®“ žarna (3/4 col.), G3/4 čiaupo adapteris, universali žarnos jungtisir universali jungtis su „Aqua Stop“ mechanizmu.ir universali jungtis su „Aqua Stop“ mechanizmu, tad „K 7 Smart Control WSK“ yra paruoštas naudoti nedelsiant.ir universalijungtis su „Aqua Stop“ mechanizmu, tad „K 7 Smart Control WSK“ yra paruoštas naudoti nedelsiant.
Savybės ir privalumai
„Smart Control“ purškimo pistoletas su padidintos galios režimu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalisPurškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgiui reguliuoti arba valymo priemonei dozuoti. Numatytas padidintos galios režimas, padedantis pašalinti net įsisenėjusius nešvarumus. Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Prisijungiama prie Home & Garden programėlės per BluetoothKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Programėlė per Bluetooth perduoda optimalų slėgį įrenginiui.
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Vardinė imamoji galia (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|23,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|458 x 330 x 669
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
- Sodo žarna: 10 m
Įranga
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- valdymas naudojant programėlę
- Išmaniosios programėlės funkcijos
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Tvoros
- Sodo ir akmens sienos
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Automobiliai
- Mobilūs namai
- Dviračiai
- Motociklai ir motoroleriai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
Priedai
Valymo priemonės
K 7 Smart Control Flex WSK atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.