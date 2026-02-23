Aukšto slėgio plovykla K 7 Smart Control Flex WSK

K 7 Smart Control Flex WSK aukšto slėgio plovimo įrenginys su „PremiumFlex“ žarna ir „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoletu tinka net ypač sunkiai šalinamiems nešvarumams valyti visuose namuose.

Tiesiog prijunkite „K 7 Smart Control Flex WSK“ aukšto slėgio plovimo įrenginį prie „Kärcher Home & Garden“ programėlės išmaniajame telefone per „Bluetooth“. Programėlėje galima rasti daug kitų naudingų funkcijų, pavyzdžiui, įrenginių surinkimo ir priežiūros instrukcijų bei „Kärcher“ aptarnavimo portalą. Dar vienas praktiškas įrenginio komponentas – padidintos galios režimas ir „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna. Slėgio lygius galima nustatyti ant „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoleto su LCD ekranu arba programėlėje pasinaudojus mobiliuoju konsultantu. Kiti įrenginio komponentai: „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalis, su kuriuo galima atlikti daugybę įvairių darbų nenaudojant kitų purkštuvų, „Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema ir aukštos kokybės aliumininė teleskopinė rankena, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis ypač patogi priedams laikyti, kad juos būtų lengva pasiekti. Į komplektą įeina žarnų rinkinys, kurį sudaro 10 m „PrimoFlex®“ žarna (3/4 col.), G3/4 čiaupo adapteris, universali žarnos jungtisir universali jungtis su „Aqua Stop“ mechanizmu.ir universali jungtis su „Aqua Stop“ mechanizmu, tad „K 7 Smart Control WSK“ yra paruoštas naudoti nedelsiant.ir universalijungtis su „Aqua Stop“ mechanizmu, tad „K 7 Smart Control WSK“ yra paruoštas naudoti nedelsiant.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 7 Smart Control Flex WSK: „Smart Control“ purškimo pistoletas su padidintos galios režimu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalis
Purškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgiui reguliuoti arba valymo priemonei dozuoti. Numatytas padidintos galios režimas, padedantis pašalinti net įsisenėjusius nešvarumus. Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Aukšto slėgio plovykla K 7 Smart Control Flex WSK: „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna
Lanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Aukšto slėgio plovykla K 7 Smart Control Flex WSK: Prisijungiama prie Home & Garden programėlės per Bluetooth
Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Programėlė per Bluetooth perduoda optimalų slėgį įrenginiui.
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
  • Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 230
Dažnis (Hz) 50
Vandens slėgis (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Vandens srautas (l/h) max. 600
Našumas (m²/h) 60
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 60
Vardinė imamoji galia (kW) 3
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 17,3
Svoris (su pakuote) (kg) 23,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 458 x 330 x 669

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
  • 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 10 m, PremiumFlex
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"
  • Sodo žarna: 10 m

Įranga

  • Integruotas saugojimo tinklas
  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
  • Teleskopinė rankena
  • Vandeniu aušinamas variklis
  • Integruotas vandens filtras
  • Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
  • valdymas naudojant programėlę
  • Išmaniosios programėlės funkcijos
Aukšto slėgio plovykla K 7 Smart Control Flex WSK
Pritaikymo sritys
  • Terasos
  • Tvoros
  • Sodo ir akmens sienos
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Automobiliai
  • Mobilūs namai
  • Dviračiai
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
Priedai
Valymo priemonės
K 7 Smart Control Flex WSK atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.