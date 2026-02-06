Aukšto slėgio plovykla K 4 Classic Home
Lengvai transportuojamas ir greitai sudedamas: K 4 Classic Home aukšto slėgio plovimo įrenginys su teleskopine rankena, skirtas reguliariems vidutinio užterštumo valymo darbams, kartu su „Home Kit“ valymo rinkiniu.
Šis prietaisas telpa bet kur: nesvarbu, ar automobilio bagažinėje, ar spintelėje, dėl savo kompaktiškų matmenų K 4 Classic Home aukšto slėgio plovimo įrenginį galima lengvai transportuoti ir laikyti bet kur. Tačiau jis vis tiek pasižymi visomis aukšto slėgio plovimo įrenginio savybėmis. „Home Kit“ rinkinį sudaro T 5 paviršių valymo priemonė, skirta efektyviam valymui be jokių purslų ir akmens ir fasadų valymo priemonė (1 l). Be to, reguliuojamo aukščio aliuminio teleskopinė rankena visuomet užtikrina patogų aukštį. Kitos įrangos detalės: greito prijungimo „Quick Connect“ purškimo pistoletas, 6 m ilgio aukšto slėgio žarna, „Vario Power“ purškimo antgalis (VPS), purvo valymo antgalis ir vandens filtras. Be to, K 4 Classic Home, kurio darbinis plotas 30 m²/h, idealiai tinka reguliariems vidutinio užterštumo (nedidelių automobilių, sodo tvorų, dviračių ir pan.) valymo darbams.
Savybės ir privalumai
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklioŽarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Teleskopinė rankenaTeleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
Ploviklio naudojimasValymo priemonės siurbimo žarna Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Patogus ir vietą taupantis priedų saugojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar)
|20 - max. 130
|Vandens srautas (l/h)
|420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (W)
|1800
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|264 x 256 x 450
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Teleskopinė rankena
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
Priedai
Valymo priemonės
K 4 Classic Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.