Aukšto slėgio plovykla K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
Dar daugiau našumo: „K 7 Premium Smart Control Flex“ aukšto slėgio plovimo įrenginys, „PremiumFlex“ žarna ir „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoletas ypač purviniems lengvai pažeidžiamiems paviršiams valyti. Komplekte yra „eco!Booster“ rinkinys.
„K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster“ aukšto slėgio plovimo įrenginį galima lengvai prijungti prie išmaniojo telefono per „Bluetooth“. Programėlėje yra daug naudingų funkcijų, tokių kaip mobilusis konsultantas, įrenginių surinkimo ir priežiūros instrukcijos bei „Kärcher“ aptarnavimo portalas. Padidintos galios režimas padeda pašalinti net įsisenėjusius nešvarumus. „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoletas su LCD ekranu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalis taip pat užtikrina maksimalią kontrolę: slėgio nustatymai reguliuojami ant paties purškimo pistoleto arba programėlėje. LCD ekrane galima patikrinti, koks slėgio lygis yra nustatytas. Kiti įrenginio komponentai: žarnos ritė, „PremiumFlex“ žarna, „Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema, aliumininė teleskopinė rankena, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis yra tokia, kad būtų lengva pasiekti priedus. Komplekte yra „eco!Booster Kit“ rinkinys, kurį sudaro „eco!Booster“ purškimo antgalis ir 1 l universalaus valiklio efektyviam valymui. „eco!Booster“ idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams valyti, o dėl 50 proc. didesnio valymo našumo, palyginti su plokščios srovės antgaliu, jį naudodami sutaupysite vandens, energijos ir laiko.
Savybės ir privalumai
„Smart Control“ purškimo pistoletas su padidintos galios režimu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalisPurškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgiui reguliuoti arba valymo priemonei dozuoti. Numatytas padidintos galios režimas, padedantis pašalinti net įsisenėjusius nešvarumus. Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Su „eco!Booster“: 50 % didesnis valymo efektyvumas, palyginti su plokščios srovės antgaliu, 50 % didesnis vandens ir energijos vartojimo efektyvumas*Kruopštus, greitas ir tvaresnis valymas. Padeda taupyti vandenį ir energiją
Home & Garden mobili programėlė
- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
- Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų.
- Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Žarnos ritė patogiam valdymui
- Aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą.
- Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti.
Pastebimas triukšmo lygio sumažėjimas
- Malonus garso lygis naudojant**
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Galingumas (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|24,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|459 x 330 x 669
* Remiantis gebėjimu išvalyti 50 proc. didesnį plotą nei su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu naudojant tokį patį energijos ir vandens kiekį. Patvirtinta nepriklausomo tyrimų instituto. /
** Lyginant su Karcher standartiniu plokščios srovės purkštuvu
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- eco!Booster
- Aukšto slėgio žarna: 10 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- valdymas naudojant programėlę
- Išmaniosios programėlės funkcijos
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.