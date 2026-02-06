Aukšto slėgio plovykla K 7 Premium Smart Control Flex Home
Dar daugiau galios: „K 7 Premium Smart Control Flex Home“ su „PremiumFlex“ žarna ir „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoletu sunkiai pašalinamiems nešvarumams valyti visuose namuose. Komplekte yra „Home Kit“ rinkinys.
Tiesiog prijunkite „K 7 Premium Smart Control Flex Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginį prie „Kärcher Home & Garden“ programėlės išmaniajame telefone per „Bluetooth“ ir valymas taps dar paprastesnis ir efektyvesnis. Programėlėje mobilusis konsultantas pateiks praktinių patarimų ir supažindins su gudrybėmis, kaip geriausiai susidoroti su daugeliu valymo situacijų ir užduočių. Taip pat programėlėje galima rasti daug kitų naudingų funkcijų, pavyzdžiui, įrenginių surinkimo ir priežiūros instrukcijų bei „Kärcher“ aptarnavimo portalą. Dar viena praktiška įrenginio savybė – padidintos galios režimas, tad net įsisenėję nešvarumai nesukels problemų. Slėgio lygius galima nustatyti ant „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoleto su LCD ekranu arba programėlėje. Kiti įrenginio komponentai: „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalis, su kuriuo galima atlikti daugybę įvairių darbų nenaudojant kitų purkštuvų, „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna, „Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema ir aliumininė teleskopinė rankena, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis yra tokia, kad būtų lengva pasiekti priedus. Komplekte yra „Home Kit“ rinkinys, kurį sudaro T 7 paviršių valytuvas ir 1 l akmens ir fasadų valiklio.
Savybės ir privalumai
„Smart Control“ purškimo pistoletas su padidintos galios režimu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalisPurškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgiui reguliuoti arba valymo priemonei dozuoti. Numatytas padidintos galios režimas, padedantis pašalinti net įsisenėjusius nešvarumus. Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Prisijungiama prie Home & Garden programėlės per BluetoothKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Programėlė per Bluetooth perduoda optimalų slėgį įrenginiui.
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Žarnos ritė patogiam valdymui
- Aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą.
- Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti.
Išskirtinis efektyvumas.
- Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Galingumas (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|25,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|459 x 330 x 669
Komplektacija
- Rinkinys namams: K 7 Smart: T 7 paviršių valiklis, akmens ir fasadų valiklis, trys - viename, 1l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- valdymas naudojant programėlę
- Išmaniosios programėlės funkcijos
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Tvoros
- Sodo ir akmens sienos
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Automobiliai
- Mobilūs namai
- Dviračiai
- Motociklai ir motoroleriai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
Priedai
Valymo priemonės
K 7 Premium Smart Control Flex Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.