Aukšto slėgio plovykla K 7 WCM Premium Home
Aukšto slėgio plovimo įrenginys K 7 WCM Premium Home su vandeniu aušinamu varikliu efektyviai ir galingai pašalina nešvarumus nuo terasų ir transporto priemonių. Komplekte su žarnos rite ir namų rinkiniu.
Galingas valymas, kuris jus sužavės! K 7 WCM Premium Home yra puikus partneris atliekant kasdienes užduotis net ir esant dideliems nešvarumams: su galingu vandeniu aušinamu varikliu jis pašalina nešvarumus susikaupusius ant takų, terasų, sodo įrankių ir didesnių transporto priemonių. Namų rinkinį sudaro paviršių valiklis T 7 ir 1 litras akmens ir fasadų valiklio 3 viename. Norint ypač efektyviai ir švelniai valyti paviršius, Vario Power purškimo antgalį (VPS) galima reguliuoti paprastai jį pasukant. Dėl integruotos žarnos ritės aukšto slėgio žarnos susukimas tampa vaikišku žaidimu, o visus priedus galima laikyti pačiame įrenginyje. Kitos valymo įrenginio ypatybės yra besisukančio taškinė srovė, kuri užtikrina švarą be kompromisų net ir susikaupus sunkiai įveikiamiems nešvarumams. Integruotas vandens filtras patikimai apsaugo siurblį nuo nešvarumų dalelių. Be to, visus priedus galima laikyti įrenginyje.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis efektyvumas.Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Žarnos ritė praktiškam laikymuiTvarka ir vietos taupymas: su praktiška žarnos rite aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir patogiai pasiekiama. Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Dideli ratukai
- Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.
- Lengva manevruoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Galingumas (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|24,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|369 x 394 x 946
Komplektacija
- Rinkinys namams: K 7 Smart: T 7 paviršių valiklis, akmens ir fasadų valiklis, trys - viename, 1l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Vandeniu aušinamas variklis
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Sodo ir akmens sienos
- Išoriniai laipteliai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Automobiliai
- Mobilūs namai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
