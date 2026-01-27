Aukšto slėgio plovykla K 4 Power Control Go!Further
„K 4 Power Control Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos aukšto slėgio plovimo įrenginys, kurio sudėtyje yra 35 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais, tokiais kaip „eco!Booster“ antgalis.
Aukšto slėgio plovimo įrenginys, žengęs dar vienu žingsniu toliau – tai riboto leidimo juodas „K 4 Power Control Go!Further“, kurio sudėtyje yra 35 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais ir užtikrinantis geriausius valymo rezultatus ir aukštą patogumo lygį. O „Kärcher Home & Garden“ programėlė padės nesunkiai nustatyti jūsų valymo užduočiai tinkamą slėgį. Į programėlę integruotas mobilusis konsultantas padeda naudotojams, pateikdamas praktinių patarimų apie kiekvieną situaciją ir valymo užduotį, kad valymo rezultatai būtų puikūs. Slėgio lygį galima lengvai reguliuoti pasukant purškimo antgalį arba patikrinti ant „G 160 Q Power Control“ purškimo pistoleto, todėl užtikrinama maksimali kontrolė. Taip pat „K 4 Power Control Flex“ įrenginys tikrai padarys įspūdį „Kärcher Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema, su kuria ploviklį pakeisite be jokių pastangų, daugiau patogumo užtikrinančia „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna, teleskopine rankena, palengvinančia transportavimą, „Quick Connect“ sistema, su kuria kur kas greičiau ir patogiau prijungsite ir atjungsite aukšto slėgio žarną nuo įrenginio ir purškimo pistoleto, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis ypač patogi priedams laikyti, kad juos visada būtų lengva pasiekti.
Savybės ir privalumai
Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliaisOptimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas. Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai. Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Tvarumo savybėsKonstrukcijos sudėtyje yra 35 % perdirbto plastiko¹⁾ +50 % didesnis vandens ir energijos vartojimo efektyvumas²⁾ kartu su 50 % didesniu valymo našumu³⁾ Siurbimo žarna neįprastiems vandens šaltiniams, pavyzdžiui, vandens statinėms.
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Išskirtinis efektyvumas.
- Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,8
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|11,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Tik gaminys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus. / ²⁾ Su „Kärcher eco!Booster“, remiantis skaičiavimais, kad sunaudojus tokį patį energijos ir vandens kiekį galima išvalyti 50 % didesnį paviršiaus plotą, palyginti su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu (purškimo antgaliu). Patvirtinta nepriklausomo tyrimų instituto. / ³⁾ Palyginti su efektyvumu plaunant „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu (purškimo antgaliu). Patvirtinta nepriklausomo tyrimų instituto.
Komplektacija
- Valymo priemonė: RM 626N natūralus universalus valiklis
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 160 Q Power Control purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- eco!Booster
- Aukšto slėgio žarna: 8 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Vandens siurbimo žarna
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
