Aukšto slėgio plovykla K 4 WCM Premium Home
K 4 WCM su vandeniu aušinamu varikliu puikiai tiks nešvarumų šalinimui nuo terasų, sodo baldų ar transporto priemonių. Kolpekte su rite i namų rinkiniu.
K 4 WCM Premium Home stebina galingu vandeniu aušinamu varikliu, kuriam būdingas ilgaamžiškumas. Aukšto slėgio plovimo įrenginys su 6 metrų ilgio aukšto aukšto slėgio žarna skirta nedideliems nešvarumams šalinti. Dėl Vario Power purškimo antgalio (VPS) ir taškinės srovės terasos, sodo baldai ir transporto priemonės bus valomi pagal poreikį. Vandens slėgį galima tiksliai pritaikyti prie konkretaus valomo objekto tiesiog pasukant VPS. Be to, purvo pūtiklis su besisukančia taškine srove užtikrina gerus valymo rezultatus be kompromisų net esant sunkiai įveikiamiems nešvarumams. Namų rinkinį sudaro T 5 paviršių valiklis ir 1 litras akmens ir fasadų valiklio 3 viename. Dėl integruotos žarnos ritės aukšto slėgio žarnos suvyniojimas tampa vaikų žaidimu, o visus priedus galima laikyti pačiame įrenginyje. Įmontuotas vandens filtras patikimai apsaugo įrenginio siurblį nuo nešvarumų dalelių.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis efektyvumas.Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Žarnos ritė praktiškam laikymuiTvarka ir vietos taupymas: su praktiška žarnos rite aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir patogiai pasiekiama. Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,8
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|12
|Svoris (su pakuote) (kg)
|17,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|369 x 389 x 901
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Išoriniai laipteliai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 4 WCM Premium Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.