Aukšto slėgio plovykla G 7.180

Benzinu varomas G 7.180 aukšto slėgio plovimo įrenginys leidžia autonomiškai valyti be elektros maitinimo. Jis pasižymi itin aukštu našumo lygiu.

Maksimalus lankstumas be elektros energijos. Su G 7.180 tai įmanoma. Dėl galingo benzininio variklio šis plovimo įrenginys nėra priklausomas nuo maitinimo šaltinio. Naujas purškimo antgalis perkelia jūsų valymo patirtį į kitą lygį. Dėl tvirto rėmo ir didelių ratų G 7.180 taip pat tinkamas naudoti sudėtingose vietovėse. Optimizuotos savybės ir nauji priedai žymiai pagerino G klasės įrenginių asortimentą. G 7.180 idealiai tinka plauti terasoms, važiuojamosioms dalims, priekaboms, sunkvežimiams ir pan.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla G 7.180: Sulankstomas rėmas
Sulankstomas rėmas leidžia įrenginį lengvai ir patogiai sandėliuoti.
Aukšto slėgio plovykla G 7.180: Nauji priedai
Nauji ir patobulinti priedai užtikrina efektyvesnį ir paprastesnį valymą.
Aukšto slėgio plovykla G 7.180: Nuimama plovimo priemonės talpa
Nuimama plovimo priemonės talpa leidžia lengvai ją pripildyti. Talpa lengvai išvaloma.
Itin dideli ratai
  • Dėl itin didelių ratų įrenginį patogu naudoti ir nelygiame reljefe.
Automatinis užvedimas
  • Lengvas startas su automatiniu užvedimu
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens slėgis (bar/MPa) 18 - 180 / 1,8 - 18
Vandens srautas (l/h) 590
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (AG) max. 4,7
Pavaros tipas Benzinas
Variklio darbinis tūris (cm³) 160
Spalva Antracitas
Svoris (su pakuote) (kg) 36,5
Svoris (be priedų) (kg) 29,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 570 x 500 x 920

Komplektacija

  • Aukšto slėgio žarna: 10 m
  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
Aukšto slėgio plovykla G 7.180
Pritaikymo sritys
  • Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
  • Valtys
  • Mobilūs namai
  • (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
Priedai
Valymo priemonės
G 7.180 atsarginės dalys

