Aukšto slėgio plovykla G 7.180
Benzinu varomas G 7.180 aukšto slėgio plovimo įrenginys leidžia autonomiškai valyti be elektros maitinimo. Jis pasižymi itin aukštu našumo lygiu.
Maksimalus lankstumas be elektros energijos. Su G 7.180 tai įmanoma. Dėl galingo benzininio variklio šis plovimo įrenginys nėra priklausomas nuo maitinimo šaltinio. Naujas purškimo antgalis perkelia jūsų valymo patirtį į kitą lygį. Dėl tvirto rėmo ir didelių ratų G 7.180 taip pat tinkamas naudoti sudėtingose vietovėse. Optimizuotos savybės ir nauji priedai žymiai pagerino G klasės įrenginių asortimentą. G 7.180 idealiai tinka plauti terasoms, važiuojamosioms dalims, priekaboms, sunkvežimiams ir pan.
Savybės ir privalumai
Sulankstomas rėmasSulankstomas rėmas leidžia įrenginį lengvai ir patogiai sandėliuoti.
Nauji priedaiNauji ir patobulinti priedai užtikrina efektyvesnį ir paprastesnį valymą.
Nuimama plovimo priemonės talpaNuimama plovimo priemonės talpa leidžia lengvai ją pripildyti. Talpa lengvai išvaloma.
Itin dideli ratai
- Dėl itin didelių ratų įrenginį patogu naudoti ir nelygiame reljefe.
Automatinis užvedimas
- Lengvas startas su automatiniu užvedimu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Vandens srautas (l/h)
|590
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (AG)
|max. 4,7
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio darbinis tūris (cm³)
|160
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su pakuote) (kg)
|36,5
|Svoris (be priedų) (kg)
|29,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|570 x 500 x 920
Komplektacija
- Aukšto slėgio žarna: 10 m
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
Pritaikymo sritys
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Valtys
- Mobilūs namai
- (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
Priedai
Valymo priemonės
G 7.180 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.