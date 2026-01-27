Aukšto slėgio plovykla K 7 Power Flex

K 7 Power Flex aukšto slėgio plovimo įrenginys su „PremiumFlex“ žarna ir G 180 Q purškimo pistoletu tinka net ypač sunkiai pašalinamiems nešvarumams valyti nuo terasų, takų ir automobilių.

Naudojant „K 7 Power Flex“ aukšto slėgio plovimo įrenginį, kiekvieną paviršių galima nuvalyti tinkamu slėgiu. Į „Kärcher Home & Garden“ programėlę integruotas mobilusis konsultantas padeda naudotojui pasirinkti tinkamą slėgį, pateikdamas praktinių patarimų apie kiekvieną situaciją ir valymo užduotį, kad valymo rezultatai būtų puikūs. „K 7 Power Flex“ turi vandeniu aušinamą variklį ir yra skirtas dažnai atliekamiems valymo darbams, taip pat valyti sunkiai pašalinamiems nešvarumams, kurie dažnai kaupiasi ant takų, baseinuose, ant dviračių ar didelių automobilių. Į platų įrangos asortimentą įeina purškimo pistoletas su praktišku „Quick Connect“ adapteriu, jungiamas prie „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnos, patikimas vandens filtras, apsaugantis siurblį, „Vario Power“ purškimo antgalis ir rotacinis purškimo antgalis su taškiniu purkštuku. „Vario Power“ purškimo antgalio slėgį galima reguliuoti paprastu sukamuoju judesiu, o rotacinis antgalis greitai nuvalo net sunkiausiai pašalinamus nešvarumus. Kiti įrenginio komponentai: „Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema ir aliumininė teleskopinė rankena, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis yra tokia, kad būtų lengva pasiekti priedus.

Savybės ir privalumai
Teleskopinė rankena iš aukštos kokybės aliuminio
Teleskopinė rankena iš aukštos kokybės aliuminio
Teleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
„PremiumFlex" aukšto slėgio žarna
PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna
Lanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Išskirtinis efektyvumas.
  • Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 230
Dažnis (Hz) 50
Vandens slėgis (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Vandens srautas (l/h) max. 600
Našumas (m²/h) 60
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 60
Galingumas (kW) 3
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 17,3
Svoris (su pakuote) (kg) 23
Matmenys (I x P x A) (mm) 458 x 330 x 669

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 10 m, PremiumFlex
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Integruotas saugojimo tinklas
  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
  • Teleskopinė rankena
  • Vandeniu aušinamas variklis
  • Integruotas vandens filtras
Aukšto slėgio plovykla K 7 Power Flex
Videos
Pritaikymo sritys
  • Terasos
  • Tvoros
  • Sodo ir akmens sienos
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Automobiliai
  • Mobilūs namai
  • Dviračiai
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
Priedai
Valymo priemonės
K 7 Power Flex atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.