Aukšto slėgio plovykla K Silent eco!Booster
„K Silent eco!Booster“– itin tylus, kompaktiškas ir galingas aukšto slėgio plovimo įrenginys. Komplekte yra lanksti aukšto slėgio žarna, putų antgalis, „Vario Power“ purškimo antgalis, rotacinis purškimo antgalis ir „eco!Booster“ purškimo antgalis.
Nesvarbu, ar reikia išplauti purvinas grindis, nešvarų automobilį ar suodinus sodo baldus – „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginys „K Silent eco!Booster“ greitai pašalins visus vidutinio atsparumo nešvarumus. Novatoriška tylioji technologija sumažina suvokiamą triukšmo lygį 50 proc., palyginti su kitais tos pačios klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Taigi, dabar galite valyti aukštu slėgiu, netrukdydami savo šeimai ar kaimynams. Trys komplekte esantys purškimo antgaliai užtikrina, kad nesunkiai atliksite bet kokią valymo užduotį. Naudojant „Vario Power“ purškimo antgalį, slėgis tiksliai sureguliuojamas atsižvelgiant į valomą paviršių. „eco!Booster“ idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams valyti, o dėl 50 proc. didesnio valymo našumo, palyginti su plokščios srovės antgaliu, jį naudodami sutaupysite vandens, energijos ir laiko. Rotacinis purškimo antgalis su taškiniu purkštuku užtikrina kruopštų valymą net jei nešvarumai yra sunkiai pašalinami. Į komplektą taip pat įeina purškimo pistoletas, 6 m „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna ir putų antgalis. Dėl kompaktiškų proporcijų „K Silent eco!Booster“ galima laikyti patalpose arba lauke, jis neužima daug vietos.
Savybės ir privalumai
Inovatyvi tyli technologijaPenkiasdešimt procentų mažesnis triukšmo lygis, palyginus su kitais tos pačios klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Malonesnis garsas nei valant su kitais tos pačios klasės valymo įrenginiais
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaSuvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Kompaktiškas ir lengvas įrenginysGalima laikyti viduje ir lauke. Lengva transportuoti lanksčiam valymui.
Patogi priedų talpykla
- Žarna, purškimo antgaliai ir pistoletas saugomi švariai ir kompaktiškai.
Laido saugojimo talpa
- Greitai ir lengvai suvyniokite ir išvyniokite maitinimo laidą.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Greitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis ( /bar)
|20 / max. 130
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,8
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|313 x 262 x 419
Komplektacija
- Putų antgalis: 0.3 l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- eco!Booster
- Aukšto slėgio žarna: 6 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Integruotas vandens filtras
- Elektros laido saugojimas
Pritaikymo sritys
- Balkonas
- Tinklelis nuo uodų
- Nedideli automobiliai
- Dviračiai
