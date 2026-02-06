Aukšto slėgio plovykla K 3

K3 aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka naudoti tiek retkarčiais, tiek valyti kasdieniams nešvarumams, pvz., nuo dviračių, sodo tvorų, motociklų ir kt.

„Kärcher“ K3 – atsisveikinkite su kasdieniais nešvarumais. Aukšto slėgio plovimo įrenginys su „Quick Connect“ pistoletu ir 6 m aukšto slėgio žarna yra tinkamas naudoti namuose atsitiktiniams valymo darbams, pvz., plauti dviračiams, sodo tvoroms ir motociklams. Vandens slėgį galima reguliuoti pagal valomą paviršių tiesiog pasukant „Vario Power“ purškimo antgalį. Rotacinis purškimo antgalis su taškine srove pašalina net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus. K3 įrenginio siurblys yra apsaugotas vandens filtru, kuris užtikrina ilgą tarnavimo laiką.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 3: Greito pajungimo jungtis
Greito pajungimo jungtis
Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Aukšto slėgio plovykla K 3: Valymo sprendimas su talpa
Valymo sprendimas su talpa
Praktiška valymo priemonės talpa supaprastina valymo priemonių naudojimą.
Aukšto slėgio plovykla K 3: Tvarkingai ant laikiklio suvyniotas elektros laidas
Tvarkingai ant laikiklio suvyniotas elektros laidas
Laikikliai leidžia patogiai saugoti elektros laidą ant įrenginio.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Vandens srautas (l/h) max. 380
Našumas (m²/h) 25
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Vardinė imamoji galia (kW) 1,6
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 5
Svoris (su pakuote) (kg) 7,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 275 x 279 x 803

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 6 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Talpa
  • Integruotas vandens filtras
Aukšto slėgio plovykla K 3
Pritaikymo sritys
  • Dviračiai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Motociklai ir motoroleriai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.