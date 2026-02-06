Aukšto slėgio plovykla K 3
K3 aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka naudoti tiek retkarčiais, tiek valyti kasdieniams nešvarumams, pvz., nuo dviračių, sodo tvorų, motociklų ir kt.
„Kärcher“ K3 – atsisveikinkite su kasdieniais nešvarumais. Aukšto slėgio plovimo įrenginys su „Quick Connect“ pistoletu ir 6 m aukšto slėgio žarna yra tinkamas naudoti namuose atsitiktiniams valymo darbams, pvz., plauti dviračiams, sodo tvoroms ir motociklams. Vandens slėgį galima reguliuoti pagal valomą paviršių tiesiog pasukant „Vario Power“ purškimo antgalį. Rotacinis purškimo antgalis su taškine srove pašalina net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus. K3 įrenginio siurblys yra apsaugotas vandens filtru, kuris užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Greito pajungimo jungtisAukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Valymo sprendimas su talpaPraktiška valymo priemonės talpa supaprastina valymo priemonių naudojimą.
Tvarkingai ant laikiklio suvyniotas elektros laidasLaikikliai leidžia patogiai saugoti elektros laidą ant įrenginio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|max. 380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Vardinė imamoji galia (kW)
|1,6
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|275 x 279 x 803
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Talpa
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.