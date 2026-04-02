Aukšto slėgio plovykla K 7 Smart Control WSK
Bluetooth ryšiu prijungiamas prie Home & Garden programėlės ir užtikrina nepriekaištingą švarą: K 7 Smart Control WSK su žarnos komplektu, skirtu įrenginiui prijungti ar sodo laistymui.
Tiesiog prijunkite K7 Smart Control WSK aukšto slėgio plovimo įrenginį prie Kärcher Home & Garden programėlės savo išmaniajame telefone naudodami Bluetooth ryšį. Programėlėje esantis konsultantas jums pateiks naudingų patarimų ir rekomendacijų, kaip atlikti įvairias valymo užduotis. Programėlėje taip pat rasite daug kitų naudingų funkcijų, pavyzdžiui, prietaiso surinkimo, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, taip pat Kärcher serviso nuorodą. Dar viena praktiška funkcija: įrenginys turi "boost" režimą, padidinantį momentinį slėgį, kai tik to prireikia. Slėgio lygius galima nustatyti LCD ekrane ant G 180 Q Smart Control pistoleto arba programėlėje, padedant programėlės konsultantui. Kitos įrangos savybės: 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis, skirtas įvairių darbų atlikimui, Plug 'n' Clean ploviklio keitimo sistema, aukštos kokybės aliuminio teleskopinė rankena ir parkavimo padėtis, kurios dėka priedai yra patogiai saugomi. Dėka kartu komplektuojamo žarnos rinkinio, kurį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo adapteris, 1 x universali žarnos jungtis ir universali jungtis su Aqua Stop – K 7 Smart Control WSK paprasta prijungti prie vandentiekio ir paruošti naudojimui.
Savybės ir privalumai
Prisijungiama prie Home & Garden programėlės per Bluetooth
- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
- Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų.
- Programėlė per Bluetooth perduoda optimalų slėgį įrenginiui.
„Boost“ režimas suteikia papildomos galios kovojant su purvu
- „Boost“ režimas padidina valymo efektyvumą ir taupo laiką.
- Leidžia efektyviai nuvalyti įsisenėjusius nešvarumus.
Smart Control purškimo pistoletas ir 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Purškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgio ar ploviklio dozavimui.
- Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį
- Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Novatoriška Kärcher ploviklių buteliukų keitimo sistema.
- Greitam ir patogiam ploviklių naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
- Kärcher plovikliai padidina valymo efektyvumą, apsaugo ir tausoja paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Vardinė imamoji galia (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|25
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|458 x 330 x 666
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
- Sodo žarna: 10 m
Įranga
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- valdymas naudojant programėlę
- Išmaniosios programėlės funkcijos
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
- Išoriniai laipteliai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Sodo ir akmens sienos
- Mobilūs namai
Priedai
Valymo priemonės
K 7 Smart Control WSK atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher" valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių" ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.