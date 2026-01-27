Aukšto slėgio plovykla K 6 Special
Aukšto slėgio plovykla K 6 Special su vandeniu aušinamu varikliu yra idealus įrenginys dideliems nešvarumams pašalinti nuo įvažiavimų, takelių, didelių automobilių ar baseinų.
K 6 Special įrenginys su vandeniu aušinamu varikliu yra sukurtas dažnam valymui, taip pat ženkliai dideliems kiekiams purvo, susikaupiančio ant takelių, baseinų ar automobilių, pašalinimui. Komplektacijoje yra aukšto slėgio pistoletas su praktiška Quick Connect jungtimi, 10 m aukšto slėgio žarna, patikimas vandens filtras, kuris apsaugo pompą, Vario Power purškimo antgalis bei rotacinis purškimo antgalis su besisukančia taškine srove. Išpurškiamos srovės galingumas reguliuojamas ranka pasukus Vario Power purškimo antgalį, o su rotaciniu purškimo antgaliu lengvai pašalinsite net labiausiai įsisenėjusį purvą.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis efektyvumas.Naujausios technologijos vandeniu aušinamas variklis jus tikrai nustebins aukštu efektyvumu.
Ploviklio keitimo sistema Plug 'n' Clean.Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Greito pajungimo jungtisAukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Tvarkingai ant laikiklio suvyniotas elektros laidas
- Laikikliai leidžia patogiai saugoti elektros laidą ant įrenginio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Galingumas (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|18,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|404 x 461 x 968
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
- Išoriniai laipteliai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Sodo ir akmens sienos
- Mobilūs namai
Priedai
Valymo priemonės
K 6 Special atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.