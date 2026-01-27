Aukšto slėgio plovykla K 7 WCM
Neprilygstamas našumas: K 7 WCM aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandeniu aušinamu varikliu efektyviai ir galingai pašalina nešvarumus nuo takų, terasų, sodo įrangos ir transporto priemonių.
Valymas kuris jus sužavės! K 7 WCM yra puikus partneris kasdienėms valymo užduotims atlikti net ir esant dideliam purvui: su galingu vandeniu aušinamu varikliu jis pašalina nešvarumus nuo takų, terasų, sodo įrangos ir didesnių transporto priemonių. Norint ypač efektyviai ir švelniai valyti paviršius, Vario Power purškimo antgalį (VPS) galima reguliuoti paprastu pasukimu. Kitos įrenginio ypatybės yra besisukanti taškinė srovė, kuri užtikrina sėkmingą valymą be jokių kompromisų net ir esant įsisenėjusiems nešvarumams. Integruotas vandens filtras patikimai apsaugo siurblį nuo nešvarumų dalelių. Be to, visus priedus galima laikyti prie įrenginio.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis efektyvumas.Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Valymo priemonės paskirstymasĮrenginyje integruota žarnelė plovimo priemonės pasiurbimui. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymasŽarną, purkštuvą, gaiduką ir laidą galima laikyti tiesiai prie įrenginio.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Galingumas (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|21,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|369 x 355 x 946
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Vandeniu aušinamas variklis
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo ir akmens sienos
- Išoriniai laipteliai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Automobiliai
- Mobilūs namai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 7 WCM atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.