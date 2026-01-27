Aukšto slėgio plovykla K 4 Universal

Puikiai tinka vidutinių nešvarumų aplink namus plovimui: „Kärcher K 4 Universal Edition“ slėgio plovimo įrenginys.

„Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginys „K 4 Universal Edition“ puikiai tiks atliekant reguliarius valymo darbus ir šalinant net įsisenėjusius nešvarumus pavyzdžiui, nuo transporto priemonių ir vidutinio dydžio namų aplinkoje.Į komplektą įeina purškimo pistoletas, 6 m aukšto slėgio žarna, „Vario Power“ purkštuvas (VPS), purkštuvas su rotaciniu antgaliu kuris pašalina sunkiai įveikiamus nešvarumus, ir vandens filtras, apsaugantis siurblį nuo smulkių nešvarumų dalelių.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 4 Universal: Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
Žarna, purškimo antgaliai ir pistoletas saugomi švariai ir kompaktiškai.
Aukšto slėgio plovykla K 4 Universal: Valymo priemonės talpa
Valymo priemonės talpa
Praktiška valymo priemonės talpa supaprastina valymo priemonių naudojimą.
Aukšto slėgio plovykla K 4 Universal: Easy Connect
Easy Connect
„Easy Connect“: aukšto slėgio žarna lengva ir manevringa, lengvai tvirtinama prie įrenginio ir pistoleto. Tai taupo laiką ir pastangas.
Dideli ratukai
  • Patogus ir lengvai transportuojamas
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis (bar) 20 - max. 130
Vandens srautas (l/h) max. 420
Našumas (m²/h) 30
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (kW) 1,8
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 6,6
Svoris (su pakuote) (kg) 8,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 297 x 310 x 865

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: Purškimo pistoletas
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 6 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Talpa
  • Nuimama valymo priemonės talpa
  • Minkštas krepšys
  • Integruotas vandens filtras
Aukšto slėgio plovykla K 4 Universal
Aukšto slėgio plovykla K 4 Universal
Aukšto slėgio plovykla K 4 Universal
Priedai
Valymo priemonės
K 4 Universal atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.