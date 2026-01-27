Aukšto slėgio plovykla K 4 Universal
Puikiai tinka vidutinių nešvarumų aplink namus plovimui: „Kärcher K 4 Universal Edition“ slėgio plovimo įrenginys.
„Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginys „K 4 Universal Edition“ puikiai tiks atliekant reguliarius valymo darbus ir šalinant net įsisenėjusius nešvarumus pavyzdžiui, nuo transporto priemonių ir vidutinio dydžio namų aplinkoje.Į komplektą įeina purškimo pistoletas, 6 m aukšto slėgio žarna, „Vario Power“ purkštuvas (VPS), purkštuvas su rotaciniu antgaliu kuris pašalina sunkiai įveikiamus nešvarumus, ir vandens filtras, apsaugantis siurblį nuo smulkių nešvarumų dalelių.
Savybės ir privalumai
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginioŽarna, purškimo antgaliai ir pistoletas saugomi švariai ir kompaktiškai.
Valymo priemonės talpaPraktiška valymo priemonės talpa supaprastina valymo priemonių naudojimą.
Easy Connect„Easy Connect“: aukšto slėgio žarna lengva ir manevringa, lengvai tvirtinama prie įrenginio ir pistoleto. Tai taupo laiką ir pastangas.
Dideli ratukai
- Patogus ir lengvai transportuojamas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar)
|20 - max. 130
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,8
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|297 x 310 x 865
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: Purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Talpa
- Nuimama valymo priemonės talpa
- Minkštas krepšys
- Integruotas vandens filtras
Priedai
Valymo priemonės
K 4 Universal atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.