Aukšto slėgio plovykla K 7 Smart Control Home
Su konsultantu „Home & Garden“ aplikacijoje: K7 Smart Control aukšto slėgio įrenginys su didesnės srovės režimu: tobulam valymui. Lengvai valdomas išmaniuoju įrenginiu per „Bluetooth“ ryšį. Komplekte su namų priežiūros rinkiniu.
K7 Premium Smart Control: Aukšto slėgio plovimo įrenginys, kurį lengva prijungti prie išmaniojo įrenginio „Bluetooth“ ryšio pagalba valymo darbai tampa lengvesni ir efektyvesni. Įrenginio naudotojas Karcher „Home & Garden“ programėlėje ras patarimų, gudrybių bei valymo sprendimų, reikalingų valant skirtingus paviršius bei esant skirtingoms valymo sąlygoms bei situacijoms. Programėlės dėka vartotojas gauna daug naudingos informacijos, tokios kaip įrangos paruošimo naudojimui instrukcijas, taisymo ir priežiūros patarimai, ši informacija suteikia galimybę pasiekti geresnius plovimo rezultatus. dar viena naudinga ypatybė - „Boost“ rėžimas, galiai padidinti, kurio pagalba net įsisenėjęs ir sunkiai pašalinamas purvas tampa ne problema. Slėgio lygį lengva nustatyti G 180 Q „Smart Control“ purškimo pistoleto su LCD ekranu ar aplikacijos pagalba perkelti į purškimo įrenginį - todėl valymo metu viskas vyks kaip per sviestą. „Home Kit“ rinkinyje yra paviršiaus valiklis T 7 ir 1 litras akmens valymo priemonės „3-in-1“. Į komplektą įeina žarnos ritė, Plug’n’Clean ploviklių sistema, kurios pagalba lengva pakeisti valymo priemonę, aliuminio teleskopinė rankena įrenginio transportavimui bei patogiam aksesuarų laikymui.
Savybės ir privalumai
Prisijungiama prie Home & Garden programėlės per Bluetooth
- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
- Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų.
- Programėlė per Bluetooth perduoda optimalų slėgį įrenginiui.
„Boost“ režimas suteikia papildomos galios kovojant su purvu
- „Boost“ režimas padidina valymo efektyvumą ir taupo laiką.
- Leidžia efektyviai nuvalyti įsisenėjusius nešvarumus.
Smart Control purškimo pistoletas ir 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Purškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgio ar ploviklio dozavimui.
- Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį
- Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Novatoriška Kärcher ploviklių buteliukų keitimo sistema.
- Greitam ir patogiam ploviklių naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
- Kärcher plovikliai padidina valymo efektyvumą, apsaugo ir tausoja paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Galingumas (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|25
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|458 x 330 x 666
Komplektacija
- Rinkinys namams: K 7 Smart: T 7 paviršių valiklis, akmens ir fasadų valiklis, trys - viename, 1l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- valdymas naudojant programėlę
- Išmaniosios programėlės funkcijos
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
- Išoriniai laipteliai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Sodo ir akmens sienos
- Mobilūs namai
