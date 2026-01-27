Aukšto slėgio plovykla K 7 WCM Premium
Neprilygstamas našumas: K 7 WCM Premium aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandeniu aušinamu varikliu ir žarnos rite efektyviai ir greitai valo nešvarumus nuo takų, terasų ar automobilių.
Galingas valymas, kuris jus sužavės! K 7 WCM Premium yra puikus partneris atliekant kasdienes valymo užduotis net ir esant sunkiai įveikiamiems nešvarumams: su galingu vandeniu aušinamu varikliu, pašalina nešvarumus susikaupusius ant takų, terasų, sodo įrangos ir didesnių transporto priemonių. Norint ypač efektyviai ir švelniai valyti paviršius, Vario Power purškimo antgalį (VPS) galima reguliuoti paprastu pasukimu. Dėl integruotos žarnos ritės aukšto slėgio žarnos laikymas tampa vaikišku žaidimu, o visus priedus galima tiesiog laikyti pačiame įrenginyje. Kitos įrenginio ypatybės yra besisukanti taškinė srovė, kuri užtikrina sėkmingą valymo procesą be jokių kompromisų net ir esant sunkiai įveikiamiems nešvarumams. Integruotas vandens filtras patikimai apsaugo siurblį nuo nešvarumų dalelių. Be to, visus priedus galima laikyti prie įrenginio.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis efektyvumas.
- Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Įmontuota priedų saugykla
- Tvarka ir vietos taupymas: su praktiška žarnos rite aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir patogiai pasiekiama.
- Žarną, purkštuvą, gaiduką ir laidą galima laikyti tiesiai prie įrenginio.
Integruota ploviklio siurbimo žarna
- Patogus ir paprastas ploviklių naudojimas. Kärcher plovikliai (galima įsigyti atskirai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvesnius ir ilgiau išliekančius rezultatus.
Dideli ratukai
- Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Galingumas (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|369 x 394 x 946
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Vandeniu aušinamas variklis
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Automobiliai
- Mobilūs namai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 7 WCM Premium atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.