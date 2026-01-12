Aukšto slėgio plovykla K 7 Premium Smart Control
K7 Premium Smart Control: Aukšto slėgio plovimo įrenginys, valdomas „Bluetooth“ ryšiu, išmaniosios programėlės pagalba, su rėžimu skirtu maksimaliai galiai pasiekti, komplektuojamas su G 180 Q Smart Control aukšto slėgio pistoletu, „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgaliu bei žarnos rite.
K7 Premium Smart Control: Aukšto slėgio plovimo įrenginys, kurį lengva prijungti prie išmaniojo įrenginio „Bluetooth“ ryšio pagalba. Įrenginio naudotojas Karcher „Home & Garden“ programėlėje ras patarimų, gudrybių bei valymo sprendimų, reikalingų valant skirtingus paviršius bei esant skirtingoms valymo sąlygoms bei situacijoms. Programėlės dėka vartotojas gauna daug naudingos informacijos, tokios kaip įrangos paruošimo naudojimui instrukcijas, taisymo ir priežiūros patarimai, ši informacija suteikia galimybę pasiekti geresnius plovimo rezultatus. Įrenginyje įdiegtas galios padidinimo rėžimas „Boost“, kurio pagalba pašalinamas net įsisenėjęs, sunkiai įveikiamas purvas.G 180 Q „Smart Control“ purškimo pistoletas su LCD ekranu ir „3-in-1 Multi Jet“ purkštuvas suteikia galimybę maksimaliai valdyti įrenginį. Slėgis nustatomas tiesiai ant purškimo pistoleto arba per programėlę ir jos pagalba perduodamas į purškimo pistoletą. Skystųjų kristalų ekrane galite patikrinti lygio nustatymus, esant poreikiui juos reguliuoti. Į komplektą įeina žarnos ritė patogiam valdymui, „Plug 'n' Clean" ploviklių sistema, aukštos kokybės aliuminio teleskopinė rankena, kurios dėka įrenginys lengvai transportuojamas.
Savybės ir privalumai
Prisijungiama prie Home & Garden programėlės per Bluetooth
- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
- Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų.
- Programėlė per Bluetooth perduoda optimalų slėgį įrenginiui.
„Boost“ režimas suteikia papildomos galios kovojant su purvu
- „Boost“ režimas padidina valymo efektyvumą ir taupo laiką.
- Leidžia efektyviai nuvalyti įsisenėjusius nešvarumus.
Smart Control purškimo pistoletas ir 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Purškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgio ar ploviklio dozavimui.
- Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį
- Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Žarnos ritė patogiam valdymui
- Aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą.
- Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti.
- Žemas svorio centras saugiai padėčiai net ant nelygių paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Galingumas (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|459 x 330 x 666
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- valdymas naudojant programėlę
- Išmaniosios programėlės funkcijos
Videos
Priedai
Valymo priemonės
K 7 Premium Smart Control atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.