Aukšto slėgio plovykla K 4 Compact Home
K 4 Compact Home slėgio plovimo įrenginys, naudoti vidutiniškai užterštų paviršių plovimui. Itin kompaktiškas, patogus sandėliuoti bei transportuoti. Komplekte yra namų valymo rinkinys su T 5 paviršių valikliu ir akmens bei fasadų valikliu.
Nesvarbu, ar tai automobilio bagažinė ar lentyna, K 4 Compact aukšto slėgio įrenginys dėl savo kompaktiško dydžio tilps visur be problemų. Įrenginys yra itin praktiškas: gali būti statomas ir horizontalioje, ir vertikalioje pozicijose, yra lengvas transportuoti ir greitai surenkamas bei užtikrina pilną aukšto slėgio įrenginio galią. Be to, dėl reguliuojamos teleskopinės rankenos galima pasirinkti patogų aukštį transportavimui. Komplektuojama su „Quick Connect“ pistoletu, 6 m ilgio žarna, „Vario Power“ reguliuojamo slėgio antgaliu, rotaciniu antgaliu bei vandens filtru. Žarna ir laidas gali būti laikomi ant įrenginio priekio. K 4 Compact su vandeniu aušinamu varikliu ir 30 m² / val. darbo našumu, idealiai tinka plauti vidutiniškai užterštus paviršius (nedidelius automobilius, sodo įrankius, dviračius). "Home kit" rinkinyje yra T 5 paviršių valiklis, skirtas efektyviai valyti didesnius paviršius aplink namus be purslų, taip pat akmens ir fasadų valiklis (1,0 ml).
Savybės ir privalumai
Teleskopinė rankenaTeleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
Vandeniu aušinamas variklis ir išskirtinis našumasVandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Žarnos laikymas ant įrenginio priekioŽarna gali būti patogiai laikoma ant priekio.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Patogus ir vietą taupantis priedų saugojimas.
Valymo priemonės įpylimas
- Įrenginyje integruota žarnelė plovimo priemonės pasiurbimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens slėgis (bar)
|20 - max. 130
|Vandens srautas (l/h)
|420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,8
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|11
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|348 x 308 x 520
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
Videos
Priedai
Valymo priemonės
K 4 Compact Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.