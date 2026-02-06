Aukšto slėgio plovykla K 4 Power Control Flex Home & Wood
„K 4 Power Control Flex“ aukšto slėgio plovimo įrenginys su „PremiumFlex“ žarna ir „G 160 Q Power Control“ purškimo pistoletu, tinkantis vidutinio sunkumo nešvarumams šalinti nuo terasų, sodo baldų ir automobilių. Komplekte yra „Home & Wood Kit“ rinkinys.
Su „K 4 Power Control Flex Home & Wood“ aukšto slėgio plovimo įrenginiu neįtikėtinai lengvai nuvalysite kiekvieną paviršių jam tinkamiausiu slėgiu. O „Kärcher Home & Garden“ programėlė padės nesunkiai nustatyti jūsų valymo užduočiai tinkamą slėgį. Į programėlę integruotas mobilusis konsultantas padeda naudotojams, pateikdamas praktinių patarimų apie kiekvieną situaciją ir valymo užduotį, kad valymo rezultatai būtų puikūs. Slėgio lygį galima lengvai reguliuoti pasukant purškimo antgalį arba patikrinti ant „G 160 Q Power Control“ purškimo pistoleto, todėl užtikrinama maksimali kontrolė. Taip pat „K 4 Power Control Flex“ įrenginys tikrai padarys įspūdį „Kärcher Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema, su kuria ploviklį pakeisite be jokių pastangų, daugiau patogumo užtikrinančia „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna, teleskopine rankena, palengvinančia transportavimą, „Quick Connect“ sistema, su kuria kur kas greičiau ir patogiau prijungsite ir atjungsite aukšto slėgio žarną nuo įrenginio ir purškimo pistoleto, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis ypač patogi priedams laikyti, kad juos visada būtų lengva pasiekti. „Home Kit“ rinkinys, į kurį įeina T 5 paviršių valytuvas ir 1 l mediniųpaviršių valiklio, padės nuvalyti didesnius namų plotus, kartu saugodamas nuo vandens taškymosi.
Savybės ir privalumai
Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliaisOptimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas. Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai. Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Išskirtinis efektyvumas.
- Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,8
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|11,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|18,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|405 x 306 x 584
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 paviršių valytuvas, medinių paviršių valiklis „trys viename“, 1 l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 160 Q Power Control purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
Priedai
Valymo priemonės
K 4 Power Control Flex Home & Wood atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.