Aukšto slėgio plovykla K 4 WCM Premium
Galingas valymas: K 4 WCM Premium su vandeniu aušinamu varikliu puikiai tinka vidutiniams nešvarumams šalinti nuo terasų, sodo baldų ir transporto priemonių paviršių. Komplekte su žarnos rite.
K 4 WCM Premium stebina galingu vandeniu aušinamu varikliu, kuriam būdingas ilgas tarnavimo laikas. Aukšto slėgio plovimo įrenginys su 6 metrų ilgio aukšto slėgio žarna skirtas retkarčiais naudoti ir nedideliems nešvarumams šalinti. Dėl Vario Power purškimo antgalio (VPS) ir purvo šalintojo terasos, sodo baldai ir transporto priemonės bus valomi pagal poreikį. Vandens slėgį galima tiksliai nustatyti pagal poreikį prie konkretaus valomo objekto tiesiog sukant VPS. Be to, purvo pūtiklis su besisukančia taškine srove užtikrina sklandų valymo procesą be jokių kompromisų net ir esant įsisenėjusiems nešvarumams. Dėl integruotos žarnos ritės aukšto slėgio žarną laikyti paprasta, o visus kitus priedus taip pat galima laikyti tiesiai prie įrenginio. Įmontuotas vandens filtras patikimai apsaugo siurblį nuo nešvarumų dalelių.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis efektyvumas.Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Žarnos ritė praktiškam laikymuiTvarka ir vietos taupymas: su praktiška žarnos rite aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir patogiai pasiekiama. Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,8
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|12
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|369 x 389 x 901
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Išoriniai laipteliai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 4 WCM Premium atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.