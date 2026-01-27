Aukšto slėgio plovykla K Silent Anniversary Edition
„K Silent Anniversary Edition“ – itin tylus ir galingas riboto leidimo išskirtinės spalvos aukšto slėgio plovimo įrenginys su specialiais priedais bendrovės 90-mečiui paminėti.
K Silent Anniversary Edition Jubiliejinisis leidimas, skirtas įmonės 90-mečiui paminėti, pasižymi ribotu spalvų pasirinkimu ir specialiais priedais.. Novatoriška tylioji technologija sumažina suvokiamą triukšmo lygį 50 proc., palyginti su kitais tos pačios klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Taigi, dabar galite valyti aukštu slėgiu, netrukdydami savo šeimai ar kaimynams. Trys komplekte esantys purškimo antgaliai užtikrina, kad nesunkiai atliksite bet kokią valymo užduotį. Naudojant „Vario Power“ purškimo antgalį, slėgis tiksliai sureguliuojamas atsižvelgiant į valomą paviršių. „eco!Booster“ idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams valyti, o dėl 50 proc. didesnio valymo našumo, palyginti su plokščios srovės antgaliu, jį naudodami sutaupysite vandens, energijos ir laiko. Rotacinis purškimo antgalis su taškiniu purkštuku užtikrina kruopštų valymą net jei nešvarumai yra sunkiai pašalinami. Į komplektą taip pat įeina purškimo pistoletas, 6 m „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna, putų antgalis, plovimo šepetys ir 500 ml automobilių šampūno. Kompaktišką „K Silent Anniversary Edition“ galima laikyti patalpose arba lauke, jis neužima daug vietos.
Savybės ir privalumai
Inovatyvi tyli technologijaPenkiasdešimt procentų mažesnis triukšmo lygis, palyginus su kitais tos pačios klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Malonesnis garsas nei valant su kitais tos pačios klasės valymo įrenginiais
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaSuvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Kompaktiškas ir lengvas įrenginysGalima laikyti viduje ir lauke. Lengva transportuoti lanksčiam valymui.
Patogi priedų talpykla
- Žarna, purškimo antgaliai ir pistoletas saugomi švariai ir kompaktiškai.
Laido saugojimo talpa
- Greitai ir lengvai suvyniokite ir išvyniokite maitinimo laidą.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Greitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis ( /bar)
|20 / max. 130
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,8
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|313 x 262 x 419
Komplektacija
- Rinkinys automobiliui: Plovimo šepetys, automobilių šampūnas 0,5 l
- Putų antgalis: 0.3 l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- eco!Booster
- Aukšto slėgio žarna: 6 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Integruotas vandens filtras
- Elektros laido saugojimas
Pritaikymo sritys
- Balkonas
- Tinklelis nuo uodų
- Nedideli automobiliai
- Dviračiai
