Aukšto slėgio plovykla K 4 Premium Power Control Flex Home
„K 4 Power Control Premium Flex“ aukšto slėgio plovimo įrenginys su „PremiumFlex“ žarna ir „G 160 Q Power Control“ purškimo pistoletu tinka vidutinio sunkumo nešvarumams namuose ir nuo automobilių šalinti. Komplekte yra „Home Kit“ rinkinys.
Naudojant „K 4 Premium Power Control Flex Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginį, kiekvieną paviršių galima nuvalyti tinkamu slėgiu. Į „Kärcher Home & Garden“ programėlę integruotas mobilusis konsultantas padeda naudotojui pasirinkti tinkamą slėgį, pateikdamas praktinių patarimų apie kiekvieną situaciją ir valymo užduotį, kad valymo rezultatai būtų puikūs. Slėgio lygį galima lengvai reguliuoti pasukant purškimo antgalį arba patikrinti ant „G 160 Q Power Control“ purškimo pistoleto, todėl užtikrinama maksimali kontrolė. Bendras įrenginio valdymas yra itin paprastas dėl patogios žarnos ritės. Komplekte yra „Home Kit“ rinkinys, kurį sudaro T 5 paviršių valytuvas ir 1 l akmens ir fasadų valiklis ir kuris padės nuvalyti didesnius plotus, kartu saugodamas nuo vandens taškymosi. Kiti „K 4 Premium Power Control Flex“ įrenginio komponentai: „Kärcher Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema, su kuria ploviklį pakeisite be jokių pastangų, daugiau patogumo užtikrinanti „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna, teleskopinė rankena, palengvinanti transportavimą, „Quick Connect“ sistema, su kuria kur kas greičiau ir patogiau prijungsite ir atjungsite aukšto slėgio žarną nuo įrenginio ir purškimo pistoleto, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis ypač patogi priedams laikyti, kad juos visada būtų lengva pasiekti.
Savybės ir privalumai
Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliaisOptimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas. Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai. Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Novatoriška Kärcher ploviklių buteliukų keitimo sistema.
- Greitam ir patogiam ploviklių naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
- Kärcher plovikliai padidina valymo efektyvumą, apsaugo ir tausoja paviršių.
Žarnos ritė patogiam valdymui
- Aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą.
- Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti.
- Žemas svorio centras saugiai padėčiai net ant nelygių paviršių.
Išskirtinis efektyvumas.
- Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,8
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|12,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|18
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|417 x 306 x 584
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 160 Q Power Control purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
