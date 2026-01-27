Aukšto slėgio plovykla K 4 WCM
Galingas valymas: K 4 WCM su vandeniu aušinamu varikliu puikiai tiks vidutinių nešvarumų šalinimui nuo transporto priemonių, sodo tvorų ar dviračių.
K 4 WCM įspūdį daro galingas vandeniu aušinamas variklis, kuriam būdingas ilgaamžiškumas. Aukšto slėgio plovimo įrenginys su 6 metrų ilgio aukšto slėgio žarna skirtas naudoti ir nedideliems nešvarumams šalinti. Dėl Vario Power purškimo antgalio (VPS) ir purvą pašalinsite nuo terasų, sodo baldų ir transporto priemonių - pagal poreikį. Vandens slėgį galima tiksliai pritaikyti prie valomo objekto tiesiog sukant VPS. Be to, purvo pūtiklis su besisukančia taškine srove užtikrina sėkmingą valymo procesą be jokių kompromisų net ir esant sunkiai įveikiamiems nešvarumams. Visus priedus galima laikyti tiesiai ant įrenginio. Integruotas vandens filtras patikimai apsaugo siurblį nuo nešvarumų dalelių.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis efektyvumas.Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymasŽarną, purkštuvą, gaiduką ir laidą galima laikyti tiesiai prie įrenginio.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,8
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|11,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|14,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|369 x 329 x 901
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Išoriniai laipteliai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 4 WCM atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.