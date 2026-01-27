Aukšto slėgio plovykla K 4 FJ
K 4 FJ aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka vidutinio sunkumo nešvarumams reguliariai šalinti nuo automobilių, takų ir kitų paviršių aplink namus. Komplekte yra putų antgalis.
K 4 FJ aukšto slėgio plovimo įrenginys taps idealiu pagalbininku atliekant reguliarius valymo darbus ir šalinant vidutinio atsparumo nešvarumus, pvz., nuo transporto priemonių ir vidutinio dydžio paviršių aplink namus. Įrenginio komplekte yra purškimo pistoletas, 6 m aukšto slėgio žarna, „Vario Power“ purškimo antgalis, rotacinis purškimo antgalis su taškiniu purkštuku, skirtas sunkiai šalinamiems nešvarumams nuplauti, ir patikimas vandens filtras, saugantis siurblį nuo mažų nešvarumų dalelių. Slėgį galima lengvai reguliuoti tiesiogiai ant „Vario Power“ purškimo antgalio paprasčiausiai jį pasukant ir taip užtikrinant, kad valymas būtų tikslingas, tačiau švelnus paviršiams. Rotacinis purškimo antgalis su taškiniu purkštuku užtikrina kruopštų valymą net jei nešvarumai yra sunkiai pašalinami. Visus į komplektą įeinančius priedus galima laikyti ant paties įrenginio. Komplekte yra papildomas putų antgalis ir 1 l automobilių šampūno, su kuriais ištirpdysite nešvarumus maksimalia galia.
Savybės ir privalumai
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Dideli ratukaiSaugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar)
|20 - max. 130
|Vandens srautas (l/h)
|max. 420
|Našumas (m²/h)
|30
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (W)
|1800
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|302 x 346 x 872
Komplektacija
- Putų antgalis: 0.3 l
- Valymo priemonė: Automobilinis šampūnas 3-in1 RM 610
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Integruotas vandens filtras
Priedai
Valymo priemonės
K 4 FJ atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.