Aukšto slėgio plovykla K 7 WCM FJ Home
„K 7 WCM FJ Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandeniu aušinamu varikliu efektyviai ir galingai pašalina nešvarumus nuo terasų ir transporto priemonių. Komplekte yra putų antgalis ir „Home Kit“ rinkinys.
Įspūdingai galingam valymui! „K 7 WCM FJ Home“ taps puikiu (valymo darbų) partneriu, jei įrenginį ketinate naudoti dažnai ir valyti sunkiai šalinamus nešvarumus: dėl galingo vandeniu aušinamo variklio įrenginys padės nesunkiai pašalinti visą purvą nuo takų, terasų, sodo įrangos ir didesnių transporto priemonių. „Home Kit“ rinkinys, į kurį įeina T 7 paviršių valytuvas ir 1 l akmens ir fasadų valiklio, padės nuvalyti didesnius namų plotus, kartu saugodamas nuo vandens taškymosi. Komplekte yra putų antgalis ir 1 l automobilių šampūno, su kuriais ištirpdysite nešvarumus maksimalia galia. O jei norite nuvalyti paviršius ypač efektyviai, bet švelniai, „Vario Power“ purškimo antgalį galite reguliuoti paprastu pasukimu. Dar vienas naudingas įrenginio komponentas – rotacinis purškimo antgalis su taškiniu purkštuku, užtikrinantis puikius plovimo rezultatus be jokių kompromisų netgi šalinant įsisenėjusį purvą. Įmontuotas vandens filtras patikimai apsaugo siurblį nuo purvo dalelių. Visus į komplektą įeinančius priedus galima laikyti ant paties įrenginio.
Savybės ir privalumai
Švarus laikymasŽarną, purkštuvą, gaiduką ir laidą galima laikyti tiesiai prie įrenginio.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Dideli ratukaiSaugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Galingumas (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|26
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|369 x 355 x 946
Komplektacija
- Rinkinys namams: K 7 Smart: T 7 paviršių valiklis, akmens ir fasadų valiklis, trys - viename, 1l
- Putų antgalis: 0.3 l
- Valymo priemonė: Automobilinis šampūnas 3-in1 RM 610
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Vandeniu aušinamas variklis
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Sodo ir akmens sienos
- Išoriniai laipteliai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Automobiliai
- Mobilūs namai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 7 WCM FJ Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.