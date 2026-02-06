Aukšto slėgio plovykla K 7 Smart Control Flex eco!Booster
K 7 Smart Control Flex eco!Booster aukšto slėgio plovimo įrenginys su „PremiumFlex“ žarna, „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoletu ir „eco!Booster Kit“ rinkiniu.
Tiesiog prijunkite „K 7 Smart Control Flex eco!Booster“ aukšto slėgio plovimo įrenginį prie „Kärcher Home & Garden“ programėlės išmaniajame telefone per „Bluetooth“. Mobilusis konsultantas pateiks praktinių patarimų ir supažindins su gudrybėmis, kaip geriausiai susidoroti su daugeliu valymo situacijų ir užduočių. Taip pat programėlėje galima rasti ir kitų naudingų funkcijų, pavyzdžiui, įrenginių surinkimo ir priežiūros instrukcijų bei „Kärcher“ aptarnavimo portalą. Įrenginyje numatytas padidintos galios režimas. Slėgio lygius galima nustatyti ant „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoleto su LCD ekranu arba programėlėje pasinaudojus mobiliuoju konsultantu. Kiti įrenginio komponentai: „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalis, su kuriuo galima atlikti daugybę įvairių darbų nenaudojant kitų purkštuvų, „PremiumFlex“ žarna, „Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema ir aukštos kokybės aliumininė teleskopinė rankena, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis yra tokia, kad būtų lengva pasiekti priedus. Komplekte yra „eco!Booster Kit“ rinkinys, kurį sudaro „eco!Booster“ purškimo antgalis ir 1 l universalaus valiklio efektyviam valymui.ams valyti, o dėl 50 proc. didesnio valymo našumo, palygintisu plokščios srovės antgaliu, jį naudodami sutaupysite vandens, energijos ir laiko.
Savybės ir privalumai
„Smart Control“ purškimo pistoletas su padidintos galios režimu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalisPurškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgiui reguliuoti arba valymo priemonei dozuoti. Numatytas padidintos galios režimas, padedantis pašalinti net įsisenėjusius nešvarumus. Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Su „eco!Booster“: 50 % didesnis valymo efektyvumas, palyginti su plokščios srovės antgaliu, 50 % didesnis vandens ir energijos vartojimo efektyvumas*Kruopštus, greitas ir tvaresnis valymas. Padeda taupyti vandenį ir energiją
Home & Garden mobili programėlė
- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
- Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų.
- Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Išskirtinis efektyvumas.
- Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Pastebimas triukšmo lygio sumažėjimas
- Malonus garso lygis naudojant**
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vandens srautas (l/h)
|max. 600
|Našumas (m²/h)
|60
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 60
|Galingumas (kW)
|3
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|24
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|458 x 330 x 669
* Remiantis gebėjimu išvalyti 50 proc. didesnį plotą nei su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu naudojant tokį patį energijos ir vandens kiekį. Patvirtinta nepriklausomo tyrimų instituto. /
** Lyginant su Karcher standartiniu plokščios srovės purkštuvu
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- eco!Booster
- Aukšto slėgio žarna: 10 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Teleskopinė rankena
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Sodo technika ir įrankiai
- Tvoros
- Fasadai
- Sodo ir akmens sienos
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Automobiliai
- Mobilūs namai
- Dviračiai
- Motociklai ir motoroleriai
