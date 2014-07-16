Sodo laistymas
Aukšto slėgio vandens siurbliai
Galingi Kärcher siurbliai idealiai tinka sodo laistymui naudojant alternatyvius vandens šaltinius, tokius kaip cisternos ar vandens kubilai. Praktiškas koja perjungiamas jungiklis suteikia papildomo komforto.
Kärcher BP Garden sodo siurbliai patogiai ir ekonomiškai tiekia vandenį jūsų sodui. BP Home & Garden siurbliai taip pat gali tiekti negeriamąjį vandenį visam namui. Prietaisai įsijungia ir išsijungia automatiškai, priklausomai nuo vandens poreikio. Dėl pastovaus darbinio slėgio siurbliai su elektroniniu kompresoriumi, prijungti prie cisternos, gali aprūpinti name esančias skalbimo mašinas ir tualetus vandeniu ir tuo pačiu metu tiekti vandenį sodo laistymui. Daugiapakopiai siurbliai užtikrina maksimalią galią, efektyvumą ir tylų veikimą, kadangi jiems reikalinga žemesnė variklio galia, nei tradiciniams sodo siurbliams, tam pačiam vandens srautui pasiekti. Tai sumažina energijos suvartojimą apie 30 %. Be to, eco!ogic modeliai komplektuojami su 0-vatų budėjimo funkcija, todėl jie dar ekonomiškesni.
Lietus, kurį iš naujo išrado Kärcher
Platus Kärcher's laistymo įrangos asortimentas leis sodo mėgėjams nusišypsoti. Siurbliai ir laistymo priemonės sukurti taip, kad veiktų tobulu unisonu, o jums taip pat leistų jaustis atsakingam už gamtos išteklių saugojimą. Tai užtikrina, kad brangus vanduo būtų naudojamas kuo efektyviau ir ekonomiškiau. Inovatyvi technologija ir tikslūs jutikliai užtikrina, kad augalai gautų tiksliai tokį tūrį vandens, koks yra reikalingas augimui. Kad galėtumėte kuo labiau mėgautis savo, Kärcher siūlo efektyvių purkštuvų, purškimo pistoletų, purkštukų, žarnų, laikmačių, siurblių, žarnų jungčių sistemų ir sandėliavimo sistemų. Kad ir kurį Kärcher produktą benaudotum, visada žinosi, kad pasirinkai teisingai.
Kärcher Rain System®
Gyvatvorėms, gėlynams, krūmams ar vaistažolėms – naujoji, sumani Kärcher laistymo sistema naudoja tikslinį, drėgme kontroliuojamą kiekvieno augalo individualų aprūpinimą tiksliai tokiu kiekiu vandens, koks yra reikalingas. Kärcher Rain System® sujungia mikrolašėjimo ir tradicinio laistymo privalumus. Šiai sistemai, į kurią įeina ½" PVC žarna su varvėjimo ir mikropurškimo antgaliais, reikalingas iki 4 barų slėgis. Tam, kad būtų apsaugota nuo per didelio slėgio ir purvo dalelių, kartu gali būti montuojami slėgio reduktorius ir filtras. Kärcher Rain System™ sistema gali būti individualiai pritaikoma bet kuriame sode, ir puikiai veikia su SensoTimer jutikliu, užtikrinančiu, kad laistymo kontrolė būtų paremta sodo poreikiais.
Tinkami prietaisai ir priedai
Sodo siurblys
Optimaliam sodo laistymui.
Kärcher Rain Box
Puikus pradinis rinkinys siekiant efektyviai laistyti sodą